Regjeringen skal skaffe ny smittesporingsapp

Regjeringen gir Folkehelseinstituttet i oppdrag å skaffe en ny smittesporingsapp basert på Apple og Googles rammeverk.

NY RUNDE: Helseminister Bent Høie (H) fortalte om planen for den nye smittestopp-appen under mandagens pressekonferanse.

Publisert: Oppdatert: 28. september 2020 16:10 , Publisert: 28. september 2020 14:08

Regjeringen skroter Smittestopp-appen som ble lansert i april. Nå skal Folkehelseinstituttet (FHI) prøve å skaffe en ny app i stedet.

Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag ettermiddag.

Hittil har det kostet opp mot 40 millioner kroner å utvikle Smittestopp-appen, fortalte FHI på mandagens pressekonferanse.

Den nye løsningen, basert på rammeverket fra Google og Apple, er tråd med det FHI har anbefalt, skriver departementet i pressemeldingen.

Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet sa under regjeringens pressekonferanse mandag ettermiddag at målet er å ha den nye løsningen klar før jul.

– Mindre inngripende i personvernet

– Vi trenger enda flere virkemidler for å stoppe spredningen av coronaviruset. Regjeringen har derfor besluttet at det skal lages en ny app basert på det internasjonale rammeverket fra Google og Apple, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

– Denne appen er kun for smittesporing, den lagrer ikke data sentralt, og er derfor mindre inngripende i personvernet enn Smittestopp var, sier ministeren.

Nå som en ny app er under utvikling skal Datatilsynet følge opp arbeidet for å sikre at personvern faktisk blir tatt hensyn til.

– Vi må vurdere denne løsningen og har ikke sett mer enn det som kom frem på pressekonferansen i dag. Men basert på det vi har fått så langt virker dette bedre personvernmessig, sier tilsynets direktør Bjørn Olav Thon til E24 mandag ettermiddag.

Datatilsynet mener det er positivt at både GPS og sentral lagring ikke lenger skal være en del av appen.

Flere land i Europa har tatt i bruk løsninger fra Apple og Google, og er en av grunnene til at Folkehelseinstituttet har anbefalt løsningen, opplyste Knudsen i FHI under regjeringens pressekonferanse.

«FHI har etablert kontakt med flere land, og vil bygge på erfaringene som de har gjort seg,» står det i pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– En app basert på denne teknologien gjør det også mulig med digital smittesporing på tvers av landegrenser. Det vil være viktig for å kunne åpne for økt reisevirksomhet, sier Høie.

Slettet data fra Smittestopp

I midten av juni valgte FHI å slette alle data fra Smittestopp-appen etter at Datatilsynet sendte varsel om forbud.

Tilsynet mente at det ut fra situasjonen den gang med av smitteutbredelse, lav oppslutning om appen og «mangelfull oppnåelse av formålene om smittesporing og evaluering av smitteverntiltak», gjorde at de ikke anså det som et «forholdsmessig inngrep» i brukernes personvern.

Datatilsynet opplyste den gang at det hadde mottatt klager og avviksmeldinger fra FHI som viste at innsynsløsningen for Smittestopp-appen ikke fungerte, noe tilsynet mente var et brudd på artikkel 15 i EUs personvernforordning.

Mandag oppgir Thon at tilsynet vil møte FHI, og forhøre seg med sine kollegaer i de europeiske landene som har brukt appen før Norge.

– Vi er godt kjent med at denne er brukt andre steder. Det øker sjansen for å gjøre dette i overensstemmelse med regelverket for personvern i mange land som ligner på våre lover, sier han.

Håper å oppdage tilfeller tidligere

Den nye appen skal komme i tillegg til dagens system for manuell smittesporing. Høie trekker frem at det har vært mange lokale smitteutbrudd i høst og at det er viktig å hindre at disse sprer seg ved at nærkontakter testes raskt.

– Hvis appen kan bidra til at flere smittetilfeller oppdages tidligere enn ellers vil den ha stor verdi. Alle enkelttilfeller vi klarer å teste og isolere, reduserer smittebyrden, sier Høie i pressemeldingen.

