Porsche tilbakekaller over 1300 elbiler i Norge

Totalt må 43.000 elbiler inn på verksted. Årsaken er meldinger om tapt drivkraft.

Porsches mest solgte modell opplever at kjøremekanismen plutselig skrur seg av. Bildet viser en Taycan Cross Turismo. Vis mer byoutline Hanne Hattrem

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

– Vi vil tilbakekalle 1368 biler i Norge, sier Morten Scheel, Norges-sjef for Porsche, til E24.

Tilbakekallingen er som et føre var-tiltak etter at det er meldt om problemer med tap av drivkraft. Det er mulig at drivverket i enkelte tilfeller feilaktig og sporadisk vil skru seg av.

Det er ikke meldt om ulykker eller skader knyttet til feilen. Man kan fortsatt styre bilen, og bremsene fungerer.

– Alle som blir berørt vil bli kontaktet av sitt Porsche-senter for å få oppgradert programvaren. Det vil skje om ikke veldig lang tid, sier Scheel.

Porsche har i dag ti senter. Disse er i Ålesund, Asker, Bergen, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Son, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

– Selve oppgraderingen av programvaren går relativt fort, cirka en times tid, sier Scheel.

70 prosent av solgte Porscher var elektrisk

Feilen på elbilen ble oppdaget på interne testkjøringer og har så langt bare blitt oppdaget i noen få biler. Til sammen vil Porsche tilbakekalle 43.000 Taycan-biler verden over.

Tilbakekallingen gjelder Taycan- og Taycan Cross Turismo-modeller fra 2020 og 2021.

Taycan-modellen var den første elektriske Porschen og ble presentert for offentligheten i september 2019.

I hele Norge var 1221 av fjorårets totalt 1718 Porscher solgt i Norge av typen Taycan. Elbilen til Porsche sørget også for en dobling i inntektene for Porsche-senteret i Oslo i fjor.

Porsche Taycan er en elektrisk sportsbil med toppfart på rundt 250 kilometer i timen og rekkevidde på opptil 450 kilometer. Taycan beskrives som en fullblods Porsche, skriver Naf.

Startprisen på el-Porschen er cirka 750.000 kroner, mens den dyreste modellen koster nærmere 1,7 millioner kroner.