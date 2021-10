Inga Andersen (43) samlet misfornøyde flykunder. Nå vokser klagebunken igjen.

Nordmenn fortsetter å bestille reiser via utenlandske nettbyråer, til tross for at de er blitt slaktet av hundrevis av misfornøyde brukere. Dermed dukker de også opp igjen i klagebunken.

Inga Andersen opprettet Facebook-siden «Vi som er blitt lurt av Travellink». Over 1600 personer har vært medlem. Vis mer