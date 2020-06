Rekordlav fastrente i Lånekassen fra 1. juli

Kunder som vil binde renten må søke før 17.juni.

To måneder etter at Norges Bank satte ned styringsrenten til null, senker Lånekassen sine fastrenter. Vis mer Terje Pedersen

Publisert: Publisert: 10. juni 2020 11:25

Snart blir studielånet vesentlig billigere for dem som velger å binde renten.

Lånekassen varsler nye fastrentesatser fra 1. juli:

3 år: 1,628 % (ned fra 2,354 %)

5 år: 1,736 % (ned fra 2,403 %)

10 år: 2,002 % (ned fra 2,501 %)

Treårsrenten synker mest, mens fem- og tiårsrenten blir rekordlave, opplyser Lånekassen i en pressemelding.

Tidsetterslep på rentefastsettelsen

Under koronakrisen har Norges Bank satt ned styringsrenten til null.

Mens flere store banker allerede i april fremskyndet sine rentekutt etter press fra kunder, svarte finansminister Jan Tore Sanner (H) at statsbankene ikke ville gjøre det samme.

Rentene i Lånekassen blir fastsatt med utgangspunkt i den såkalte «basisrenten». Den beregnes av Finanstilsynet ut fra et gjennomsnitt av de fem beste boliglånstilbudene i markedet.

Men det er et langt tidsetterslep. Observasjonsperioden for flytende rente er to måneder, med to måneders opphold før renten trår i kraft. For fast rente er observasjonsperioden på én måned, med én måneds opphold før virkedato, ifølge Lånekassen.

Altså vil fast rente fra 1. juli være basert på observasjoner i mai.

– Vi forventet en vesentlig nedgang nå siden flere banker som følge av koronasituasjonen satte ned rentene på boliglån i slutten av mars, og våre renter – som er markedsbaserte – justeres noe senere enn bankene, uttaler Nina Schanke Funnemark, administrerende direktør i Lånekassen, i meldingen.

Ni av ti har flytende rente

Ifølge Lånekassen har ni av ti flytende rente på studielånet. Fra 1. juli ligger denne på 2,159 %, opplyser Lånekassen.

« Denne renten er basert på rentene på boliglån slik de var gjennom mars og april, og reflekterer ikke fullt ut dagens markedsrente, i og med at det var i slutten av mars at bankene satte ned rentene,» heter det i meldingen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. juli, kan gjøre det på Lånekassens hjemmesider mellom 10. og 17. juni.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Neste flytende rente, som vil gjelde fra 1. september, vil være basert på boliglånsrentene i mai og juni.