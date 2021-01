Gjeldsordningshopp: – Et symptom på gal utlånspraksis

Antall gjeldsordningssaker skjøt i været mot slutten av fjoråret. Økningen vi ser nå er eksempler på hvor galt det kunne gå mellom 2012 og 2019, sier økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

FORVENTER MER: Hallgeir Kvadsheim tror vi ennå ikke har sett hele effekten av innføringen av gjeldsregisteret i 2019. Vis mer byoutline Thomas Andreassen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I fjorårets tre siste måneder ble det åpnet 828 offentlige gjeldsordningssaker. Det er en økning på 38 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

E24 har fått månedlige tall fra Barne- og familiedepartementet tilbake til 2015. Ikke i noen tremånedersperiode ble det åpnet i nærheten av like mange gjeldsordningssaker som i siste kvartal av 2020.

Samlet sett ble det i 2020 en økning i antall saker på 17 prosent fra 2019. De 2559 sakene var høyeste antall siden 2014.

– Dette er et symptom på gal utlånspraksis, gal kredittvurdering og viser hvor ille det kunne gå i perioden 2012 til 2019. Det vi nå ser er folk som i to, tre år har forsøkt å komme seg ut av gjeldsfellen og så til slutt får en gjeldsordning, sier Dine Pengers økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

I perioden som Luksusfellen-programlederen viser til, økte nordmenns bruk av forbrukslån betydelig. I 2019 fikk regjeringen via forskrift på plass nye reguleringer.

Fakta om gjeldsordninger Privatpersoner som er varig ute av stand til å betale gjelden sin, kan søke om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven. Lovens formål er å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet til å få kontroll over sin økonomi. En gjeldsordning kan gå ut på: utsettelse med betaling av gjeld

at det gis avkall på renter og omkostninger

at gjelden skal falle bort etter utløpet av gjeldsordningsperioden eller

en kombinasjon av det ovenstående. Kommer ikke skyldneren og kreditorene frem til en frivillig gjeldsordning, kan skyldneren begjære tvungen gjeldsordning. Den største forskjellen er at mens det er opp til partene hva som avtales i en frivillig ordning, må en tvungen ordning ligge innenfor lovens rammer. Vis mer vg-expand-down

Økning på 50 prosent

Gjeldsordning er siste utvei for mennesker som har havnet i «gjeldsfellen».

Siden det gjerne tar lang tid å få på plass en ordning med det offentlige, tar personene ofte kontakt med inkassobyrået først, i håp om å få på plass en utenrettslig avtale, sier Geir Grindland, daglig leder i Inkassopartner.

Han forteller at saksmengden deres økte med 50 prosent i desember sammenlignet med samme måned året før.

– Det dreier seg om alle slags personer – fra pensjonister til enslige, permitterte og arbeidsledige. Neste kvartal kommer det til å bli en eksplosjon av saker til Nav som gjelder gjeldsordning, forutser Grindland.

Corona-effekt

Også hos det betydelig større inkassoselskapet Kredinor har saksmengden skutt i været.

Inkassodirektør Ole Marius Thorstensen i Kredinor. Vis mer byoutline Kredinor

Antallet søknader selskapet fikk om frivillige utenrettslige gjeldsordninger var i fjor 38 og 29 prosent høyere enn henholdsvis 2019 og 2018, opplyser inkassodirektør Ole Marius Thorstensen.

Han ser imidlertid ikke på økningen som noe negativt. Thorstensen tror den snarere kan forklares med at gjeldstyngede personer fikk mindre å bruke penger på i fjor, som følge av pandemien, og at de derfor har tenkt at dette kan være tiden for å bli kvitt gjelden.

– Folk har bedre tid

Hallgeir Kvadsheim sier han tror dette kan være én del av forklaringen.

– Folk har rett og slett hatt mer tid. Om det er til å bytte bank, prute på renten eller bli kvitt gjeld. Dette har vi sett på søknader til Luksusfellen, de øker gjerne i forbindelse med ferier. Da har folk litt bedre tid.

Men det er flere grunner til at vi ser økningen nå, sier Kvadsheim. Som at vi nå begynner å se effekten av kombinasjonen av strengere forbrukslånsregler og gjeldsregisteret som ble innført i 2019.

– En del av de tyngre sakene ser man nemlig først etter en stund, når lån havner i mislighold.

Den siste grunnen Hallgeir Kvadsheim nevner, er noe han sier han har kjent på som Luksusfellen-programleder. I påvente av den nye inkassoloven var det vanskeligere for dem, og da trolig også for andre, å lage egne avtaler med banker og inkassoselskaper.

Som et resultat av det har nok flere havnet i gjeldsordning, tror Kvadsheim. Han legger til:

– Husk at gjeldsordning er et gode nordmenn har. I andre land risikerer man å være gjeldsslave i 20 år.

For ordens skyld: Hallgeir Kvadsheim jobber frilans som ekspert og programleder for Dine Penger, som er en del av mediehuset VG. VG eier også E24. Han driver også nettstedet Pengeverkstedet, som har et annonsesamarbeid med Tjenestetorget.

Publisert: Publisert: 24. januar 2021 13:31