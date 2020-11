Kraftig hopp i antall gjeldsordninger

Antallet som fikk åpnet gjeldsordning her i landet skjøt i været i oktober. Handelsnæringen og bankene har bygd opp et gjeldsproblem, mener økonom.

Mens det ble åpnet 150 gjeldsordninger i januar, ble det åpnet 306 i oktober i år. Vis mer byoutline Jon Olav Nesvold / NTB

Publisert: 16. november 2020 06:13

Tall fra Barne- og likestillingsdepartementet viser at antallet gjeldsordninger gjorde et kraftig hopp forrige måned. Mens det ble åpnet 150 gjeldsordninger i januar, ble det åpnet 306 i oktober i år, rapporterer Adresseavisen.

Endre Jo Reite, privatøkonom i BN Bank i Trondheim, sier det er feil at gjeldsproblemer kun rammer noen få.

– Over halvparten av oss har hatt forbruksgjeld hvor vi betaler renter, sier Reite som sier det er blitt for lett å låne penger.

– Ingen har godt av å kunne låne hundretusener på minutter, og det er ikke rart at en slik tilgang gjør at noen trår feil og forsøker å låne seg ut av problemene når regningene på gammel gjeld forfaller, sier Reite.

Han mener en lang periode med markedsføring av lett tilgjengelige penger har gjort det for enkelt å ty til lån når problemer tårner seg opp.

– Skammen mange føler knyttet til økonomiske problemer, og det at andre er raske til å skylde på at de som låner for mye har skylden selv, er nok med på å gjøre at gjeldsproblemene vokser seg større, sier han.

