Krav om tvangssalg av boliger i Oslo har økt med nesten 30 prosent

Økte renter og høyere priser gjør at flere blir tatt til retten fordi de ikke klarer å betjene gjelden sin.

For meglerassistent Karoline Arhaug Wilhelmsen kan det vært tungt å selge andre folks bolig. – Du møter mennesker i vanskelige situasjoner, som har vært uheldige, sier hun.

– Det har vært mange på visning i dag. Det er bra, for da får man en god pris for både saksøkte og saksøker.

Meglerassistent Karoline Arhaug Wilhelmsen holder visning i en leilighet på Frogner i Oslo. Den selges med tvang fordi eier ikke har klart å betale for seg.

Hun jobber for advokatfirmaet Bing Hodneland. Det er ett av firmaene som får i oppdrag å selge boligene til folk som ikke klarer å betjene lånene sine.

Det siste halvåret er det blitt langt flere av dem.

Stor økning

I Oslo har antall begjæringer om tvangssalg av boliger økt med 28 prosent i første halvår i år, sammenlignet med første halvår i 2022.

Også i tingrettskretsen Nord-Troms og Senja har det vært en økning på hele 48 prosent (se graf under).

En begjæring om tvangssalg av bolig skjer når du ikke klarer å betjene en gjeld som er sikret med pant i boligen. Da kan kreditor gå til tingretten og kreve at boligen selges for å gjøre opp.

Etter det får du tid til å gjøre opp for deg på andre måter, men klarer du ikke det, kan tingretten beslutte at boligen må selges.

Tallene viser altså ikke en økning i antall salg, men antall kreditorer som går rettens vei for å få pengene sine.

Ifølge Marius A. Rød, advokat i Bing Hodneland, er det folk i alle mulige situasjoner som havner her.

– Det kan være hvem som helst. Det er ofte folk som mister jobben, er i jobbskifte, har problemer i familierelasjoner og går gjennom et samlivsbrudd, sier han.

Tvangssalg av bolig Hvis du har tatt opp lån med pant i boligen, men du klarer ikke betale renter og avdrag, kan den du skylder penger til gå til retten for å få pengene sine. Da sender de en begjæring om tvangssalg til tingretten. Etter det må tingretten beslutte om boligen skal selges ved tvang. Da oppnevnes det en medhjelper – en advokat – som skal bistå i salget. Ved en budrunde gjelder det egne regler for tvangssalg. For eksempel må det gå seks uker fra høyeste bud er gitt, før man kan godkjenne et bud. Grunnen er at eier skal ha mulighet til å betale tilbake pengene helt til siste slutt. Deet kan gå opp mot et år før tingretten får begjæringen, til salget er gjennomført, og de færreste saker ender faktisk med salg. Vanligvis klarer skyldner å betale kravet på andre måter, for eksempel gjennom refinansiering av boliglånet. Vis mer

Giftig cocktail

Hver dag får i gjennomsnitt syv personer i Oslo beskjed fra tingretten om at en kreditor har krevd boligen deres solgt. Mens begjæringer om tvangssalg går ned flere steder i landet, går den altså opp i blant annet hovedstaden.

E24 har snakket med flere eksperter, som alle skylder på en giftig cocktail: Boligprisene er langt høyere i Oslo enn i andre byer, og folk har mye høyere gjeld. Da treffer renteøkningene mye hardere. På toppen kommer økte priser på mat, strøm, drivstoff og andre ting.

Blant Oslos boligeiere er det førstegangskjøperne og folk som har kjøpt seg større bolig som har tatt opp mest gjeld.

Kan være fattig og eie bolig

Hver fjerde husholdning opplever at renteøkningene er det som har hatt størst innvirkning på økonomien deres. Det viser tall fra Oslo Met. På toppen av dette kommer økte kommunale avgifter.

Mange boligeiere sier de har tatt grep for å klare å betjene lånet. Blant annet har 16 prosent prøvd å få avdragsfrihet eller refinansiering.

Ifølge forbruksforsker Christian Poppe er det fullt mulig å eie bolig og fortsatt være fattig.

– Det ser ut til at de som slet mest fra før sliter enda mer nå. Vi har fått en bredere og dypere krise det siste halvåret.

Visning på tvang

Hvis tingretten har besluttet at boligen din skal selges, kan du ikke motsette deg det. Da kan namsfogden bryte seg inn i leiligheten din med makt om du ikke samarbeider.

Derfor ankom Wilhelmsen boligen en halvtime før visning sammen med to betjenter fra namsfogden, i tilfelle eier ikke ville slippe dem inn. Heldigvis slapp de å bryte seg inn denne gangen.

Boligen er ikke ryddet eller vasket før visning. Rundt om ligger personlige eiendeler, og på kjøleskapet henger postkort og kvitteringer. Megler tar ikke ansvar for styling eller rydding. Prosessen skal være så rimelig som mulig.

5-roms leiligheter som denne er ikke vanlig å se på tvangssalg. Det vanligste i Oslo er små 2–3-roms leiligheter.

Liv Johannesen bor til vanlig i Stavanger, men er med venninnen på visning i Oslo. Hun er bekymret for at antall boliger på tvangssalg vil øke ytterligere med høy inflasjon og renteøkning.

– Det er tungt

Meglerassistent Karoline Wilhelmsen forteller at det heldigvis er sjelden de må ty til namsfogden.

– Folk reagerer veldig ulikt. Noen hører vi ikke fra før vi er der med fogden. Andre blir oppgitt, fortvilt, sinte, lei seg. Noen fortrenger det, mens andre jobber iherdig med å løse situasjonen. Som regel går det ikke så langt som til et salg, og vi er behjelpelig med informasjon om mulige løsninger, forteller hun.

Selv om det som oftest går bra, legger hun ikke skjul på at det tar på å selge andres bolig med tvang.

– Det er litt tungt. Det er veldig fint når det ordner seg, men du møter mennesker i vanskelige situasjoner, som har vært uheldige. Det kan til tider være utfordrende, sier hun.

Dagen etter visning er det budrunde. Idet saken går i trykken er fire budgivere i budkrig, og det høyeste budet ligger 350.000 kroner under takst.

Karoline Wilhelmsen foretrekker det når tvangssalget aldri blir noe av – at saksøkte klarer å gjøre opp for seg før det går så langt.

Bekymret

Inkassobyrået Kredinor opplyser at de for første gang på lenge ser at folk sliter med å betale boliglånet.

Flere økonomer E24 har vært i kontakt med understreker at de totale tallene på begjæringer om tvangssalg fortsatt er lave. Så lenge arbeidsledigheten er lav, er de ikke veldig bekymret for at antall begjæringer vil fortsette å øke.

Men det kan være at flere selger boligen sin for en billigere en, før det kommer så langt.

Kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl, tror den økonomiske situasjonen vil tvinge folk til å flytte.

– Jeg er redd for at folk blir nødt til å flytte lenger vekk fra arbeidsstedet for å få billigere bolig, eller at folk ikke har råd til å gå fra hverandre, sier han.

Forbrukslånet har skylden

Også advokat Rød ser økningen i sammenheng med trangere økonomiske tider. Da tar nemlig flere opp kortsiktige forbrukslån med sikkerhet i banken.

– Vi ser mange saker hvor andre kreditorer har begjært tvangssalget, men hvor boliglånet faktisk blir betalt, sier han.

Rød frykter at det kan bli vanskeligere å redde folks boliger. Tidligere har det nemlig vært mulig å refinansiere boliglånet for å håndtere forbigående kredittgjeld.

– Det er ikke like enkelt lenger. Med høyere renter stiller bankene også høyere krav til betjeningsevne.