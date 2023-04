Storbritannias dyreste bolig er til salgs igjen

Den kinesiske eiendomsinvestoren Hui Ka Yan kjøpte eiendommen for 2,7 milliarder norske kroner i 2020. Nå er boligen til salgs med prisantydning på «bare» 2,6 milliarder.

2–8A Rutland Gate i London er til salgs for 2,6 milliarder kroner.

London-eiendommen 2–8A Rutland Gate – bedre kjent som Storbritannias aller mest kostbare hjem – er igjen til salgs. Denne gangen er prisantydningen på 2,6 milliarder norske kroner.

Boligen er ikke noe for den som er redd for å gå seg bort hjemme. Her kan du boltre deg på over 5000 kvadratmeter, fordelt på syv etasjer. På den andre siden - du kan alltids be noen av de mange ansatte som vil kreves for å holde huset i drift om veien, dersom du skulle gå deg vill.

Lyst til å sove i et nytt rom for hver dag i måneden? Null problem. Med sine 45 soverom kan du faktisk sove i nye omgivelser i nesten to måneder. 68 av de totalt 116 vinduene vender mot Hyde Park, i hjertet av London.

Så skal du helst ikke ha store økonomiske bekymringer eller være redd for oppussing om du skal kalle dette ditt nye hjem.

Det var tilsynelatende en god beskrivelse på den kinesiske eiendomsinvestoren Hui Ka Yan, tidligere en av kinas rikeste menn, da han kjøpte eiendommen av det Saudi-Arabiske kongehuset våren 2020. Ifølge Bloomberg betalte han 2,7 milliarder kroner for eiendommen.

Den kinesiske eiendomsinvestoren Hui Ka Yan kjøpte eiendommen i 2020.

Planen var å pusse opp bygget for rundt 1,3 milliarder kroner.

Ka Yan står bak det kinesiske eiendomsselskapet Evergrande, som i 2021 måtte reddes fra konkurs av kinesiske myndigheter.

Krisen i selskapet førte til at Ka Yan måtte skrote oppussingsplaner, og heller kvitte seg med denne verdifulle boligen.

Bygget om til megapalass

Nå ligger eiendommen ute på markedet for 2,6 milliarder kroner, ifølge The Guardian.

Den britiske avisen beskriver tilstanden på boligen som svært dårlig, og refererer til bilder i boligannonsen. Der kan man se at veggene på innsiden smuldrer opp, flere gulvplanker mangler, og badene er halvveis revet ut.

Etter at den tidligere eieren, Saudi-Arabias kronprins Sultan bin Abdulaziz, døde i 2011, har boligen stått tom. Abdulaziz fikk boligen av boet til milliardær og tidligere statsminister i Libanon Rafik Hariri. Hariri ble drept av en selvmordsbomber i Beirut i 2005.

Da Hariri tok over eiendommen, rommet bygget egentlig fire separate boenheter. Han gjorde det om til en enorm enebolig – eller palass, om du vil. Harari skal ha dekorert alt fra dører og vegger til søppelkasser med bladgull.

Kan bli enda større

Eiendommen ligger for salg sammen med tillatelse fra myndighetene om delvis riving og gjenoppbygging. Kjelleren kan bygges ut til å romme svømmebasseng, spa og parkeringsplasser.

I de nye bygningsplanene er det også rom for å bygge ut eiendommen til 5700 kvadratmeter – eller rundt 29 tennisbaner, hvis det er lettere å se for seg.

Planene ble godkjent til tross for at lokale myndigheter i London har lagt ned forbud mot «Monopolbrett-aktige» herskapshus, for å gjøre plass til rimeligere boliger som flere kan ha muligheten til å kjøpe. Ifølge The Guardian ble det gjort et unntak for 2–8A Rutland Gate blant annet fordi det ikke regnes som et nytt eiendomsprosjekt.