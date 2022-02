Hyttebyggingen skjøt i været i fjor

Det ble gitt rekordmange tillatelser til å bygge fritidsbygg i 2021. Økningen var på nesten 40 prosent fra året før.

Innlandet, som her i Kvitfjell, var fylket hvor det ble gitt flest igangsettingstillatelser. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det ble gitt tillatelse til å starte byggeprosessen til 8.762 fritidsbygg i fjor, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det inkluderer hytter, i tillegg til påbygg og tilbygg.

Oppgangen er på nesten 40 prosent sammenliknet med året før, ifølge SSB.

Om man ser bort fra tilbygg og påbygg, ble det gitt igangsettingstillatelser til 6.861 hytter her til lands i fjor. Det er 24 prosent høyere enn den forrige toppnoteringen i 2017, og over 50 prosent høyere enn i 2020.

Det var økning i alle fylker i fjor sammenliknet med 2020. Innlandet hadde flest igangsettingstillatelser med 2.141 fritidsbygg, fulgt av Viken og Vestfold og Telemark.

Nordmenns hytteinteresse eksploderte da landet stengte ned i starten av pandemien, og i 2020 steg prisene i snitt med 5,5 prosent. Det overgikk alt man hadde sett tidligere. Analyser har imidlertid tydet på at 2021 ble et nytt toppår. Meglerbransjens fasit for fjoråret presenteres på torsdag.

Les på E24+ Ekspertenes vurdering: De beste hyttene (+)