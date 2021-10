Raser mot kraftleverandør: Kaster ut fastpriskunder etter strømsjokk

Strømkunder med gunstige fastprisavtaler hos Agva Kraft tvinges over i et rekordhøyt spotmarked. - Urettmessige oppsigelser, sier Forbrukerrådet.

SMIL FOR KAMERAET: Modellene smiler i promoteringen - men Agva Kraft får kritikk fra både kunder og forbukermyndighetene. Vis mer

Torsdag skrev E24 om strømleverandøren Agva Kraft, som taper stort på fastprisavtaler de brukte til å skaffe seg nye kunder i sommer.

Dagens rekordhøye spotprisnivå på nær 1,3 kroner per kilowattime innebærer en gjennomsnittlig gevinst på opp mot 1.213 kroner per måned for hver kunde som tegnet seg - og et tilsvarende tap for Agva Kraft.

Før helgen fikk flere fastpriskunder skriftlig varsel fra selskapet om at de vil bli «flyttet til en gunstig spotprisavtale» fra 1. november, fordi en «rutinegjennomgang har vist at de har en avtale som kun kan benyttes av nye kunder».

Forbrukerrådet bekrefter overfor E24 at de allerede har fått henvendelser fra 20 Agva-kunder i saken.

– Mange forbrukere har hatt en prisgunstig fastprisavtale med Agva. Disse avtalene er bindende, og Agva kan ikke si opp forbrukerne mens fastprisavtalen løper, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til E24.

– At man endrer vilkårene i en svært gunstig fastprisavtale fordi strømprisen går opp, er ødeleggende for tilliten mellom forbrukerne og strømsalgsselskapene, legger han til.

– Urettmessig

E24 har sett dokumentasjon fra flere av de berørte kundene på at de fikk en skriftlig bekreftelse fra Agva Kraft på hva som var definisjonen av en «ny» kunde i forbindelse med kampanjen, nemlig en som ikke hadde vært kunde de siste 12 månedene.

Likevel er et stort antall av dem kastet ut av sine avtaler - til tross for at de ikke hadde vært kunde hos selskapet på flere år før de bestilte.

Andre hevder overfor E24 at de er kastet ut selv om de aldri har vært kunde hos selskapet tidligere.

– Agva viser til at forbrukerne har fått introduksjonstilbud som kun gjelder forbrukere som ikke har vært kunde de siste tolv månedene. Forbrukerne som kontakter oss viser imidlertid til at dette ikke stemmer, noe som gjør oppsigelsen urettmessig, sier Iversen.

– Agva blir et offer sin egen prisstrategi. Det er det ikke forbrukerne som skal betale for.

Han understreker at Agva Kraft allerede ved avtaleinngåelsen må sjekke om forbrukere oppfyller vilkårene knyttet til avtalen.

– Som den profesjonelle part må Agva reagere raskt dersom det viser seg at enkeltforbrukere ikke kvalifiserer til å ha avtalen likevel, sier Iversen.

MANGE HENVENDELSER: Til Forbrukerrådet og seniorrådgiver Thomas Iversen. Vis mer

Siden Agva Kraft startet opp i 2015, har Forbrukerrådet registrert totalt 92 henvendelser fra forbrukere på selskapet.

– Dette er høyt sammenlignet med andre og større strømsalgselskaper. Det er blant annet to henvendelser mer enn Hafslund, som er et av Norges største strømsalgselskaper, sier Iversen.

Viser til avtale

«Kampanjer vil normalt ikke være tilgjengelige for tidligere kunder, men hvilke krav som gjelder kan variere fra kampanje til kampanje», skriver Agva Kraft-sjef og styreleder Finn Erik Arctander i en e-post til E24.

«Hvis noen feilaktig har mottatt beskjed om at de ikke kvalifiserer, vil dette selvfølgelig bli rettet opp», skriver han videre.

Torsdag uttalte han til E24 at nesten alle strømselskapets kunder var på spotprisavtaler, og at selskapet derfor i liten grad var påvirket av høye engrospriser.

«Det er riktig at vi har hatt noen fastpriskampanjer i sommer/høst, men kontraktene utgjør kun en svært liten andel av samlet kundeportefølje», skrev Arctander i mails form den gangen.

SVARER: Agva Kraft-sjef Finn Erik Arctander. Vis mer

Likevel har selskapet nå altså grep for å fjerne kunder fra de samme tapsbringende fastprisavtalene.

Arctander skriver at det kommer tydelig frem av innsalgsmaterialet for kampanjen at avtalen ikke kan tegnes av de som har vært kunde tidligere.

«Men hvis enkeltkunder har blitt lovet noe annet, vil vi selvfølgelig stå for det som er avtalt med dem», skriver Arctander.

E24 har fått tilsendt skjermdumper av den aktuelle annonsen, og her står det kun at «Dette er et kampanjeprodukt som kun kan bestilles av nye kunder".

Det spesifiseres derimot ikke noe sted at man ikke kan ha vært kunde tidligere.

«KUN FOR NYE KUNDER»: Skjermdump fra Agva Krafts fastpriskampanje i sommer. Vis mer

– Mener du at dere kun vil opprettholde avtalene for de som har spurt, og dermed fått bekreftende svar på at de oppfyller kravene til å få avtalen? Men ikke til dem som oppfyller kravene, men aldri spurte om dette konkret?

«Avtalene opprettholdes selvfølgelig for alle som ikke tidligere har vært kunde, dette er hovedregelen for denne type kampanjer. Hvis noen har fått godkjent unntak fra dette, vil vi også opprettholde avtalen for dem», svarer Arctander.

Om uttalelsene fra Forbrukerrådet sier han følgende:

«Agva Kraft endrer selvfølgelig aldri betingelser i en allerede inngått fastprisavtale. Hvordan strømprisen utvikler seg har absolutt ingen påvirkning på inngåtte avtaler mellom kunde og Agva Kraft, da dette jo er selve hensikten med en fastprisavtale (at prisen ligger fast)», skriver Arctander, og legger til:

«Kunder som ikke kvalifiser til en kampanje, vil imidlertid kunne oppleve å få sin avtale avsluttet.»

Fra 50 øre til 1,3 kroner

– Jeg tenker at en ny kunde er en som ikke er kunde fra før, sier Patrik Johannson.

Han er en av flere kunder hos Agva Kraft som i går fikk varsel om at de mister sin lukrative fastprisavtale.

– Her kommer de med avtalebrudd nesten tre måneder etter at de kunne ha sjekket med en gang at jeg var kunde senest september 2018. Det er jo en kjempesvikt i interne rutiner, og hvis man er konspiratorisk, kan man mistenke at de bruker dette som en slags ventil når markedet har tatt en annen retning enn de hadde tenkt, sier Johansson.

REAGERER: Agva Kraft-kunde Patrik Johansson. Vis mer

Han takket ja til tilbudet i juli om å binde strømprisen sin i tolv måneder til 44,9 øre per kilowattime. I november har han altså plutselig en spotpris på 1,3 kroner.

Han er medlem av Facebook-gruppen Prismatch Strøm, der en spørreundersøkelse i går viste at 29 medlemmer hevdet de var urettmessig kastet ut av sin fastprisavtale hos Agva Kraft. Johannson sier til E24 at han ikke vil være ovverasket om det ender i gruppesøksmål mot selskapet.

Mange av de som klager i Facebook-gruppen oppgir å ha vært kunder for flere år siden, men flere hevder også at de aldri har kjøpt strøm av selskapet tidligere.

Agva Krafts Finn Erik Arctander er blitt forelagt uttalelsene fra Patrik Johannson av E24, men har ikke kommentert dem.

Kan klage til Elklagenemnda

Iversen i Forbrukerrådet viser til at kundene som er blitt kastet ut, kan klage til selskapet og be om at den opprinnelige fastprisavtalen opprettholdes.

– Dersom man ikke blir enige, så kan saken klages inn til Elklagenemnda. I mellomtiden står du fritt til å inngå en ny avtale med hvilket selskap som helst, sier Iversen.

Han understreker videre at mange selskaper kan få utfordringer med økonomien som følge av de høye strømprisene.

I Torsdagens artikkel forklarte Pareto-direktør Lars Ove Skorpen hvordan det høye prisnivået særlig legger press på strømselskapenes likviditet.

Pareto-toppen forteller E24 at han blir ovverrasket om ingen strømselskaper går over ende med de prisene som er nå.

– Forbrukerrådet ber norske strømkunder følge med på om avtaler og priser blir endret, sier Iversen.

– Hvis du har en fastprisavtale, så skal denne gjelde ut avtaleperioden. Hvis du har en avtale uten binding kan du når som helst bytte til en annen og bedre avtale