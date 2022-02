Forsikringsselskap avdekker flere svindelsaker. For denne mannen endte det i fengsel.

Forsikringskunder sender inn falske kvitteringer i håp om å få erstatning for varer de aldri har eid. Kundene fristes av digitale hjelpemidler, men glemmer én ting: De er ofte lette å avsløre.

Dette er kvitteringen som mannen fra Nordland presenterte for forsikringsselskapet. Forfalskningen ble avslørt. Vis mer

To ferske saker fra i fjor illustrerer trenden. I begge sakene er det forsikringsselskapet Fremtind som er blitt forsøkt lurt.

Fremtind er forsikringsselskapet til Sparebank 1 og DNB.

– Flere og flere krav sendes inn digitalt, og det er enkelt å lage dokumenter og hente bilder fra internett som ikke er deres.

Det forteller Roy-André Sørheim Lyngbø, talsperson for forsikringssvindel i selskapet.

Han er redd det kan være store mørketall. Langt fra alt blir avdekket. Men mange blir avslørt. I fjor avdekket Fremtind 12 prosent flere svindelsaker enn året før. Sakene utgjorde krav på til sammen 120 millioner kroner.

– Så mange svindelsaker har vi aldri hatt før, sier Lyngbø.

Roy-André Sørheim Lyngbø i Fremtind opplyser at selskapet avdekket rekordmange svindelsaker i fjor. Vis mer

Skrivefeil avslørte svindelforsøket

Fremtind trekker frem følgende sak som eksempel. I fjor vår kom det inn en melding om en totalskadet forsterker fra en kunde i Nordland.

Vedlagt kravet lå det som tilsynelatende så ut som en kvittering for kjøpet. Der kom det frem at forsterkeren kostet nesten 90.000 kroner.

Men noe i kundens dokumentasjon gjorde at selskapet ble mistenksomme. Det viste seg at kunden hadde brukt et kjøpstilbud – ikke en kvittering – i forsøket på å få utbetalt erstatning.

I tillegg lagde kunden en fiktiv rapport fra butikkens verksted.

– Vi fant ut at kunden hadde skrevet forhandlerens navn feil, og ifølge butikken jobber det heller ingen der med navnet som var påført i rapporten. De hadde heller ikke hatt noen forsterker av den typen på verksted, sier Lyngbø.

En forsikringskunde krevde erstatning for skaden på denne TV-en. Det viste seg at kvitteringen var forfalsket. Vis mer

Brukte samme falske faktura to ganger

I en lignende sak prøvde en forsikringskunde seg to ganger med samme, forfalskede faktura. Vedkommende sendte inn et skadekrav både til Fremtind og til et annet forsikringsselskap på en TV til nær 40.000 kroner.

– Våre undersøkelser viste at kvitteringen egentlig var for en annen TV, til 10.000 kroner, kjøpt av en helt annen person, forteller Lyngbø.

Det var forhandlerens QR-kode som bidro til at selskapet avslørte svindelforsøket. Disse er unike og nærmest umulige å forfalske.

– Vi opplever at enkelte med fullt overlegg strekker seg langt og er kreative for å skaffe seg penger ulovlig.

Finans Norge: – Et alvorlig samfunnsproblem

Forsikringsbransjen har foreløpig ikke klar totaltallene for i fjor. Men når de offentliggjøres om en måned, vil de vise svindelforsøk for flere hundre millioner kroner.

Finansnæringens næringsorganisasjon, Finans Norge, understreker at de aller fleste kundene er ærlige. Kommunikasjonssjef Stine Neverdal beskriver likevel forsikringssvindel som et alvorlig samfunnsproblem.

– Mange svindlere er svært kreative. Det finnes en rekke eksempler på manipulerte eller endrede regninger, sier hun.

Blant svindlerne er det både kvinner og menn. Mennene er verst, ifølge Neverdal. De tar størst risiko. Her er noen eksempler på svindelforsøk:

Henter bilder fra nettet for å vise hva som er stjålet.

Kvitteringer påføres et ekstra siffer.

Bytter hyppig forsikringsselskap og sender samme krav til flere.

Forfalsker lønnsslipper.

Kamuflerer planlagt kosmetisk operasjon som akutt sykehusopphold.

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge forteller om mange kreative svindelforsøk. – Men de som prøver seg på svindel, tar en stor risiko, understreker hun. Vis mer

Politianmelder alle saker

Bransjen understreker at den har nulltoleranse for svindel. Alle saker blir derfor meldt til politiet, også dem som gjelder mindre beløp. Svindel rammer nemlig til sist de ærlige kundene.

– Svindelen forstyrrer spleiselaget som forsikring er, og det gir dyrere forsikring for alle, påpeker Lyngbø.

En av årsakene til den lave terskelen for politianmeldelse, er at det ofte viser seg at forsikringssvindelen er bare ett av flere forhold.

Mannen fra Nordland hadde også forledet ni personer til å betale ham penger for ulike varer som han ikke eide. I tingretten erkjente han straffskyld for samtlige forhold og ble i november dømt til fengsel i 75 dager.

– Det å ha forsikringssvindel på rullebladet kan også få store konsekvenser for utdanningsløp, jobbmuligheter og reising, understreker Neverdal.

