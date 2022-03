Volkswagen tilbakekaller 100.000 biler – «et tresifret antall» i Norge

– Gjelder et begrenset antall biler i Norge, sier kommunikasjonssjefen i kjøretøygiganten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Den tyske kjøretøygiganten, Volkswagen tilbakekaller rundt 100 000 biler, på grunn av brannfare, skriver Bloomberg.

Tilbakekallingen skal omfatte modeller av merkene VW, Seat, Audi og Skoda, og befinner seg hovedsakelig i Europa.

Kommunikasjonssjef i Volkswagen i Norge, Lars Joakim Hansen, sier at de ikke er kjent med at dette har ført til noen utfordringer for norske kunder.

– Dette gjelder et begrenset antall biler i Norge, fra en svært begrenset produksjonsperiode. For Volkswagen er sikkerhet alltid viktigst. Derfor tar vi kontakt med eierne for å utbedre det som i ytterste konsekvens kan føre til skade, skriver Hansen i en SMS til E24.

Octavia og Golf

Hansen opplyser ikke eksakt hvor mange kjøretøy det gjelder i Norge, men bekrefter at det er snakk om «et tresifret nummer av biler som blir sendt til reparasjon».

Hansen kan på nåværende tidspunkt ikke si hvilke spesifikke modeller som kalles tilbake i Norge, men sier at det er snakk om «plug in-hybrider».

Bloomberg skriver at Skoda Octavia, Audi Q3 og Volkswagen Golf er blant modellene som er tilbakekalt internasjonalt. Reuters melder at også Volkswagen Passat og Tiguan og Arteon er blant modellene som er rammet.

Dårlig isolering

Reuters siterer en talsmann for Volswagen i Tyskland, som sier det gjelder dårlig isolering i batterisystemene.

Bilene vil bli sendt inn til reparasjon hvor det vil bli lagt et fiberholdig material på høyspentbryterne for å hindre brannfaren, forklarer Dagens Industri.