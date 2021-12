– Tiden for å tjene penger på strømsalg er over

SPÅR STOR OMVELTNING: Strømselskapet Elekt og daglig leder Arnt Inge Sætern. Vis mer

– I mine 15 år i strømbransjen har man lenge snakket om når dagens kaos erstattes av noe bedre for kundene, og man ikke lenger kan tjene penger på å selge kilowattimer. Mye tyder på at vi er der nå, sier Arnt Inge Sætern til E24.

Han er en av gründerne bak strømselskapet Elekt, som har utviklet en tjeneste som hjelper forbrukere med å beregne hvor mye de kan spare på å bytte strømleverandør.

Etter å ha gjennomgått flere tusen fakturaer så langt, er Sæterns konklusjon at to av tre kunder betaler overpris for strømmen, gjennom høye påslag og unødvendige tilleggsprodukter.

Nå tror han den økte bevisstheten rundt strømpriser som følge av høstens prisoppgang, i kombinasjon med ny teknologi, er i ferd med å utradere inntektsgrunnlaget til en hel bransje.

– Disrupsjon skjer ofte i steg, først gradvis så plutselig. Det vil medføre at fire milliarder kroner den kommende perioden vil bli overført fra strømbransjen til kundene, sier Sætern.

Han opplyser at regnestykket er basert på Elekts egne analyser av strømfakturaer med selskapets fakturarobot.

Halvering var ikke nok

Bak Elekt står eiere som industrikonsernet Bewi, eiendomsinvestor Ivar Koteng, tidligere Aker-topp Leif Arne Langøy, fondet Sarsia Seed og kraftselskapene Fosen Kraft og Ren Røros.

Elekts opprinnelige forretningsidé var å tjene penger på å selge kundene strømavtaler til halv pris av deres eksisterende avtale.

Ifølge Sætern har dette vist seg å ikke gå rundt, siden selv en halvering ikke har vært nok til å gjøre prisen konkurransedyktig med de billigste alternativene på markedet.

– Vi har også vært gjennom en større strategiprosess med styret og landet på at vi ikke skal tjene penger på salg av strøm. Skal dette være bærekraftig, må man tjene penger på noe annet, og tiden er nå moden for dette, sier Sætern.

Derfor lanserer selskapet nå en rekke valgfrie tilleggstjenester, inspirert av Spotifys «Freemium»-produkt, som skal hjelpe kunder med å redusere egne energiutgifter til strøm og nettleie ytterligere.

– Døgnprisene på strøm varierer voldsomt, og vi vil blant annet tilby en tjeneste som sørger for å lade elbilen din på tidspunkter med lavest pris, sier Sætern.

– Men er det ikke nettopp mylderet av alskens tilleggsprodukter bransjen har fått kritikk for å prakke på kundene?

– Poenget her er at det vil være opp til kunden. Det skal ikke komme som noen overraskelse for noen at de har et tilleggsprodukt, slik vi har sett andre steder, sier Sætern.

Helt avhengig av tilleggstjenestene

Mens den hurtigvoksende konkurrenten Tibber i flere år har satset på en lignende modell med null fortjeneste på selve strømleveransen, har selskapet likevel tatt et fast månedsbeløp til å dekke øvrige kostnader.

Elekt går enda et steg ved å droppe dette fastbeløpet. I stedet skal alle kostnader utenom strøminnkjøp dekkes ved salg av tilleggstjenester, sier Sætern.

– Tibber tjener fortsatt ikke penger, hvordan skal dere klare det da?

– Vi er helt klart avhengige av å tilby produkter som skaper nok merverdi for kundene til at de er villige til å betale for dem. Men vi tror timingen for en slik satsing er god, og siden vi nå har fått godkjenning som betalingsforetak, ser vi flere områder vi kan skaffe oss inntekter, sier Sætern.

– Vi har allerede solide investorer på plass som gir oss mulighet til denne satsingen. Og vi har en ny investor på vei inn.

«Kodak moment»

Nylig viste en fersk meningsmåling fra Epsi at kundetilfredsheten med norske strømleverandører faller markant tilbake fra i fjor, både i privat- og bedriftssegmentet.

Nedgangen blir forklart blant annet med høye strømpriser og Forbrukerrådets kritikk mot bransjen for skjulte prispåslag og mangelfull varsling ved prisøkninger.

Sætern mener strømbransjen har nådd sitt «Kodak moment», en mye brukt referanse til situasjoner der eksisterende forretningsmodeller blir snudd på hodet.

– Vi ser nå en ny generasjon strømselskap som vokser fram med en ærlig, transparent og kundeorientert tilnærming. Felles for disse er også at de bare har ett strømprodukt med lav pris, i motsetning til de tradisjonelle aktørene som gjemmer seg bak at de har ulike produkter til ulike behov, sier Sætern.

– Dette medfører at mange kunder har såkalte variabelprodukter som er svært høyt priset, legger han til.

– Er blitt brukt til å plage kundene

Han mener de største strømselskapene ikke er rigget for konkurransen som kommer.

– Strøm har tidligere handlet om markedsføring, men fremover kommer det til å handle om å levere kundeverdi. Fremtidens strømselskap må ha en teknisk plattform og utviklingsmiljøer som gjør at de kan ta ut nye tjenester i et høyt tempo, sier Sætern.

Elekt-sjefen mener at kundene vil stå igjen som de store vinnerne.

– En stor del av disse fire milliardene er blitt brukt på å plage kundene gjennom telefon- og dørsalg. Så i sum tror jeg dette vil bidra til en mer bærekraftig strømbransje, som kan gjenoppbygge et omdømme som for øyeblikket er veldig dårlig.

Aslak Øverås, informasjonssjef i strømselskapenes bransjeorgan Energi Norge, synes Sætern har «flere gode poenger».

– Konkurransen i strømmarkedet kommer ikke bare til å handle om pris, men om å tilby tjenester kundene virkelig har nytte av, sier Øverås.

– For noen handler det om å ta i bruk digitale løsninger til smartere strømbruk og elbillading. For andre kan det handle om å jevne ut strømregningen, som vi ser har svingt voldsomt det siste året. Selskapene kommer til å omstille seg, og innovasjonstakten vil trolig gå mye raskere, sier Øverås.

ENIG i MYE: Aslak Øverås, informasjonssjef i Energi Norge. Vis mer

Han minner samtidig om at de høye strømprisene man ser nå, ikke skyldes strømleverandørene.

– De kjøper strømmen fra den samme kraftbørsen og konkurrerer om påslaget ut til kundene, som utgjør 2-3 prosent av strømregningen. Men høye priser er utvilsomt med på å gjøre kundene mer bevisste, sier Øverås.

Han viser samtidig til arbeidet med den nye sertifiseringsordningen «Trygg strømhandel», som skal gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.

– Over tid tror jeg dette vil bidra til å øke tilliten til markedet, sier Øverås.

Mediekonsernet Schibsted kjøpte seg opp til 15 prosent av Tibber i oktober 2021. E24 er et heleid datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte journalister i E24 eier aksjer i Schibsted gjennom konsernets aksjespareprogram.