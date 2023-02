Alle Flyr-kunder får igjen returbilletten

Er du en av 3000 Flyr-kunder som nå er i utlandet og hadde bestilt også returen med Flyr? Da har vi gode nyheter til deg.

Flyr-kundene Harald Sæther og Mona Sivertsen, som nå er i Malaga, har alt sikret seg billetter hjem med Norwegian i mars.

Flyr anslår at det er rundt 3000 av deres kunder som nå befinner seg i utlandet og som også hadde bestilt hjemreisen til Norge med Flyr.

Den neste uken skulle i alt 20 Flyr-flyvninger fra utlandet ha landet på Gardermoen. Se oversikten lenger ned.

Både Norwegian og SAS kastet seg rundt tirsdag kveld og tilbød disse kundene egne rabatter.

Og her kommer det mer godt nytt for dem av disse kundene som ikke har satt seg inn i hva de har krav på.

– Hver strekning er én reise

Generelt gjelder det at praktisk talt alle Flyr-kunder har betalt med kort. Alle de som ikke hadde begynt på sin reise i det hele tatt før konkursen, er derfor sikre på å få igjen hele billettprisen – både tur og retur.

Det slår juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen ved Forbrukerrådet utvetydig fast:

– Alle som har kjøpt billetter med Flyr har enten betalt med et kredittkort, et debetkort eller indirekte brukt et slikt kort gjennom å ha betalt med Vipps. Alle passasjerer har krav på full tilbakebetaling av billetten for innstilte flyvninger hos Flyr.

For de som har reist ut med Flyr og som også hadde bestilt returen med Flyr, gjelder nå følgende:

– Hver strekning regnes som én reise. Passasjerer som reist ut med Flyr og som også har bestilt retur, har derfor krav på tilbakebetaling av billettprisen for returreisen, sier Iversen.

Det samme budskapet kommer fra DNB:

– Kunder som har kjøpt tur-retur-reise med Flyr og som nå sitter i utlandet, kan reklamere på returreisen, skriver kommunikasjonsrådgiver Kari Vartdal Riise i en e-post.

Betalte Flyr via Bank Norwegian

Paret Harald Sæther og Mona Sivertsen dro med Flyr til Malaga på mandag. De to skal være i den sør-spanske byen i to måneder og hadde også bestilt returen i mars med Flyr.

Sæther forteller at de to allerede tirsdag kveld kastet seg rundt og sikret seg ny hjemreise i mars med Norwegian.

– Returbillettene med Flyr kostet ca. 1000 kroner hver. Billettene vi nå har kjøpt gjennom Norwegian kostet ca. 1400 kroner hver. Totalt øker prisen på vår hjemreise med i underkant av tusen kroner, sier Sæther på telefon fra solfylte Malaga.

De to var allerede klar over at de har rett til å få tilbake billettprisen for returreisen med Flyr. Sæther forteller at de to kommer til å rette et krav til kortselskapet de brukte da Flyr-billettene i sin tid ble bestilt.

De to kjøpte Flyr-reisen med kredittkort fra Bank Norwegian.

– Kontakt kortselskapet og ikke bobestyrer til Flyr, er beskjeden fra juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet til alle Flyr-kunder som nå vil ha igjen billettpengene for innstilte Flyr-flyvninger.

Ikke rett krav til bostyrer, men kortselskapet

Paret Sæther og Sivertsen går frem på helt riktig måte, ifølge Iversen i Forbrukerrådet.

– Dette kravet retter passasjeren mot kortselskapet som de har betalt reisen gjennom, ikke til konkursboet til Flyr. Hvis det er uklart hvor mye hver av strekningene koster, så bør det gå frem av ordrebekreftelsen din, sier Iversen.

Den eneste forskjellen for kundene når det gjelder om man har betalt med kreditt- eller debetkort fra Visa eller Mastercard, er at det kan være kortere frist for å levere kravet dersom det er betalt med et debetkort.

– Siden betalingsformidleren ikke har overført noen penger til Flyr før reisen er gjennomført, bør refusjonsprosessen gå smidigere enn ellers, sier Iversen.

Sissener kontaktet Malaga-paret

Da E24 intervjuet Harald Sæther og Mona Sivertsen ved utreise fra Gardermoen på mandag, sa Sæther at de ennå hadde troen på det unge flyselskapet.

– Vi håper virkelig det ordner seg, for vi har vært veldig fornøyd med Flyr. Vi stoler på Sissener, sa Sæther.

Fondet Sissener Canopus var i sluttfasen Flyrs største aksjonær og puttet på en god del millioner kroner i den aller siste kriseemisjonen.

Dette sitat fra Sæther har Jan Petter Sissener og de andre i fondsselskapet hans merket seg. Onsdag sendte derfor Sissener en SMS til paret i Malaga og tilbød seg å dekke hjemreisen.

– Du er ikke redd for at også 3000 andre Flyr-kunder nå vil melde seg da?

– Nei. Alle har ikke kjøpt sine billetter i tillit til Sissener. Men når folk som her sier at de bestilte i tiltro til oss, så ønsket vi å stille opp, svarer Sissener.