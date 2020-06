Deler av plenen var på naboens tomt – fikk prisavslag

Naboen sa ifra om at plenen lå på hans tomt. Hele fire eiendomsmeglere ble kontaktet for å gi sin mening om en eventuelt verdireduksjon. Finansklagenemnda tok utgangspunkt i én av dem.

EIERSKIFTE: Min eller din plen? Spørsmålet Finansklagenemda har tatt stilling til hvor mye en boligkjøper burde få i prisavslag på boligen. Dette er et illustrasjonsbilde. Vis mer NTB scanpix

En enebolig i Oslo fra 1981 ble «solgt som den er» for 6,3 millioner kroner i 2016.

To år senere ble kjøperen kontakten av naboen, som mente plenen lå over på hans eiendom. Befaring og grenseoppmåling viste at nærmere 40 kvadratmeter av plenen lå på naboens tomt.

Kjøperen sendte en reklamasjon til forsikringsselskapet. Naboen mente nemlig at selgeren var fullt klar over forholdene og hadde tikket av «nei» til spørsmålet om vedkommende kjenner til eventuelle mangler.

Finansklagenemnda Et organ som behandler tvister mellom finansforetak (blant annet banker og forsikringsselskap) og kundene deres.

Behandler spørsmål knyttet til bank, forsikring, inkasso og eierskifte.

Uttalelsene fra nemnda er ikke bindene, men partene retter seg gjerne etter dem. Vis mer vg-expand-down

Saken havnet på bordet til Finansklagenemda.

Kjøperen fikk et prisavslag på boligen på 250.000 kroner, pluss forsinkelsesrenter. Avgjørelsen var enstemmig.

Salgsprospektet beskrev en «flott opparbeidet tomt» med en rekke busker og trær, med blant annet solbær og stikkelsbær på grenene. Kjøperen hevder at eiendomsmegleren viste frem baksiden av boligen på visning.

Kontaktet naboer

Flere naboer ble kontaktet i saken, etter initiativ fra boligkjøperen. Også en entreprenør ble kontaktet.

«Jeg kan ikke se at det er hold i påstandene om at eiendommen skal ha blitt utvidet ved å fylle på med jord. Eiendommen er så vidt jeg kan se, slik den alltid har vært størrelsesmessig», sier en nabo.

«Jeg bekrefter at eiendommen størrelsesmessig er lik som den alltid har gjort, både i bredden og lengden», sier en annen.

Kommunen har også vært på befaring. Et flyfoto, som kommunen har kommet opp med, viser at det allerede i 2006 også var etablert en plen over der eiendomsgrensen går.

Meglere med ulike syn

En eiendomsmegler ble også kontaktet. Han mente verdireduksjonen på eiendommen ville vært verdsatt til mellom 250.000 og 340.000 kroner.

Hage og tomtestørrelse er noe mange kjøpere legger spesielt vekt på når de skal kjøpe hus i hovedstaden.

«Kjøper vektlegger at de ønsket å sette opp trampoline på baksiden av huset i tillegg til å utvide markterrassen», skrev megleren.

«Hvis de var kjent med at arealet ikke fulgte boligen, eller i tilfellet arealet allerede var utnyttet av naboen før kjøp, så ville det påvirket kjøpsviljen betraktelig i forhold til kjøper», mente megleren.

Eierskifteselskapet hentet også inn en eiendomsmegler. Der var stemningen en helt annen.

«Vi har tatt en runde på kontoret her og mener dette har svært liten betydning», står det i e-posten.

Deretter ble ytterligere to eiendomsmeglere ble kontaktet.

«Men at eiendommen er mindre attraktiv er udiskutabelt», skriver én som anslo at det reduserte verdien med en halv million kroner.

Forlikstilbud ble avvist

Eierskifteselskapet kom opp med et forlikstilbud på 50.000 kroner – som ble avvist av kjøperen.

Nemnda valgte å legge prisvurderingen til den ene eiendomsmegleren til grunn. Vedkommende mente verdireduksjonen var mellom 250.000 og 340.000.

Sluttsummen endte altså på 250.000 kroner, som er det nederste sjiktet, pluss forsinkelsesrenter.

