Anbefaler pyramidenettverk for permitterte nordmenn

Over 500 nordmenn er lagt til i hemmelig Facebook-gruppe siden mars. For opptil 25.000 kroner tilbys de medlemskap i det omstridte nettverket Crowd1.

1200 MEDLEMMER: Per Gunnar Hoem er administrator for Facebook-gruppen «Crowd1 Power Team» med omtrent 1200 medlemmer. Crowd1 har ifølge egne sider over tre millioner medlemmer verden over. Vis mer Facebook

Publisert: Publisert: 26. april 2020 18:21

Norske Per Gunnar Hoem (57) rekrutterer medlemmer til Crowd1, som er beskrevet som et pyramidesystem av Lotteritilsynet.

Hoem anbefaler nå andre som jobber med det samme, om å rette seg mot nordmenn som er permittert som følge av coronakrisen.

– Det er viktig at vi ikke utnytter situasjonen, men gir de informasjon om MULIGHETEN til å kunne spe på inntekten sin, skrev han den 16. mars i et Facebook-innlegg i den private gruppen «Crowd1 Power Team».

– Crowd1 er faktisk den beste muligheten til dette, slår han fast.

– Mulighet

Gruppen som Hoem administrerer sammen med fem andre, har i underkant av 1.500 medlemmer, der over 500 er blitt lagt til i mars eller april.

I et nytt innlegg fra 3. april skriver Hoem:

– Viruset er jeg redd ikke er det verste, men det som skjer når støvet fra pandemien har lagt seg. (...) Vi må takke høyere makter for den muligheten vi har. (...) Og ikke minst må vi DELE denne muligheten, nå mer enn noen gang, med våre kjente og kjære, så de også får mulighet til i det minste å ta et valg.

«Crowd1 Power Team»-gruppen brukes til å promotere Crowd1, blant annet gjennom nettbaserte presentasjoner. Hoem arrangerer dette selv flere ganger i uken.







– Fremstår uetisk

Gorm Kunøe, tidligere amanuensis ved Handelshøyskolen BI, nå pensjonist, er ekspert på nettverksmarkedsføring og pyramidespill.

Han kommenterer at det er vanlig at disse konseptene lykkes i større grad jo fattigere målgruppen er.

– Men de samme varsellampene må tennes i dårlige som i gode tider, sier han.

– Man må spørre seg «hvorfor skal de gjøre meg rik?» og «hvor kommer pengene fra?». Og så må man huske at vinnerne alltid er de som arrangerer. Slik som i kasino, der noen tjener penger, men de fleste taper.

Kunøe sier han reagerer på det å skulle rette seg mot permitterte.

– Hvorfor gå på dem med dårligst råd? Det fremstår uetisk.

Per Gunnar Hoem svarer at det er en total misforståelse hvis det oppfattes som at han går etter de med dårligst råd.

– Vi ønsker å informere alle om en mulighet, uansett bakgrunn og samfunnslag, sier han til E24.

PYRAMIDEEKSPERT: Gorm Kunøe, nå pensjonist. Vis mer Handelshøyskolen BI

– Vi hverken påvirker eller overtaler, og ber alle om å vurdere risiko mot potensial, og at det er deres pengepung som avgjør.

– Og hvordan Kunøe sammenligner de som ble permittert for over en måned siden, med fattigdom, stiller jeg meg undrende til, sier Hoem.

Kontaktet av Lotteritilsynet

Crowd1 er et nettverk som ifølge egne Facebook-sider har passert 3,5 millioner medlemmer verden over. Hvor mange som er norske, vites ikke.

Lotteritilsynet har tidligere forsøkt å komme i kontakt med selskapet, uten å lykkes.

I et brev fra i fjor skrev Lotteritilsynet at de registrerer at Crowd1 omsettes i et pyramidesystem, før de informerte om den norske pyramidebestemmelsen.

Myndigheten har imidlertid ikke gjort noen vurdering av om Crowd1 er et ulovlig pyramidespill.

Ulovlig pyramidespill For å slå fast om et selskap bedriver ulovlig pyramidevirksomhet, er det ifølge Lotteritilsynet fire kriterier som må innfris, grovt sagt. Det må ha en pyramidestruktur – altså at selskapet er bygd opp i flere nivåer der deltagerne kan verve nye deltagere på et lavere nivå.

Man må betale for å delta.

Man må kunne tjene penger på å verve andre.

Mer enn halvparten av inntektene må komme fra verving av deltagere. Oppfylles alle fire kriterier, vil det si at virksomheten er forbudt å opprette, drive og delta i. Lotteritilsynet har uttalt at så lenge man ikke bruker ordet «ulovlig» foran, så kan man snakke om «pyramide», «pyramidespill» eller «pyramidenettverk» uten at det betyr at man hever at de bryter loven. Vis mer vg-expand-down

Ulovlig i Namibia

Det har sentralbanken i Namibia gjort. Bank of Namibia er landets fremste finansregulatoriske myndighet.

Som følge av stor oppslutning, spesielt i nabolandet Sør-Afrika – der flere tusen mennesker dukket opp på et Crowd1-arrangement i november – har Bank of Namibia undersøkt nettverket og konkludert med at virksomheten er ulovlig.

I slutten av februar gikk sentralbanken ut med et skriv der de slo fast at forretningsmodellen i Crowd1 ikke er bærekraftig, og at den vil føre til at medlemmer, spesielt de på bunnen av systemet, vil tape penger.

– Den primære inntektskilden for Crowd1 er gjennom rekruttering av nye medlemmer. Så snart det ikke blir rekruttert nye deltagere, får ikke medlemmer på bunnen av systemet bonusene de er blitt lovet, skriver direktør Emma Haiyambo.

ULOVLIG: Direktør Emma Haiyambo i Bank of Namibia har vedtatt at all Crowd1-aktivitet må stoppe i landet. Vis mer Bank of Namibia

100 til 2.500 euro

Per Gunnar Hoem lar seg imidlertid ikke bekymre av vurderingen fra Bank of Namibia.

– De har ikke skjønt systemet overhodet. Dette er ikke en pyramide, sier han til E24.

– Ja, det handler om rekruttering, det gjør det med alt innen nettverksmarkedsføring, om det så er Herbalife eller andre. Men det som gjør Crowd1 unikt, er at du ikke trenger å kjøpe noe som helst og likevel få en gjentagende inntekt.

Hoem viser her til de såkalte eierrettighetene man får når man kjøper seg inn for mellom 100 og 2.500 euro. Påstanden fra Crowd1 er at disse skal generere utbetalinger til brukerne, basert på selskapets inntekter fra samarbeidspartnere.

Men enn så lenge har Crowd1 ingen partnerskap å vise til, ei heller dokumentert inntekt utover det nye medlemmer betaler for å bli med. Det kommer snart, hevder Hoem.

VERVER: Per Gunnar Hoem holder nettbaserte møter flere ganger i uken, der han forsøker å overbevise deltagerne om at Crowd1 er en god investering. Mandag 6. april var det omtrent 30 tilhørere. Vis mer Skjermdump, Zoom

«Real Madrid-sponsor»

– I slutten av måneden starter de med lotteri gjennom et tredjepartsselskap, deretter kommer et gaming-samarbeid til høsten.

– Og dette tjener Crowd1 penger på, som de skal dele ut til medlemmene?

– Ja. Si at vi har en avtale med for eksempel Nike. Siden vi har en potensiell kjøpegruppe på tre millioner, får vi rimeligere priser enn ellers. Og til gjengjeld vil vi få en viss prosent av fortjenesten.

– Hvem er samarbeidspartnerne?

– Én av dem er én av sponsorene til Real Madrid, et kjent, børsnotert selskap. De lanserer i slutten av måneden, sier Hoem, uten å ha et selskapsnavn å komme med.

– Det er et bettingselskap, men jeg finner det ikke igjen, og vi bruker det uansett ikke fra Norge.

Utsatte betalinger

Crowd1 baserer seg altså på lovnader om fast, passiv inntekt, slik at også medlemmer som ikke gjør jobben med å rekruttere nye medlemmer, skal tjene penger.

Disse utbetalingene har helt siden E24 begynte å undersøke Crowd1 i november i fjor, blitt etterspurt av brukere på Facebook. Gang på gang har de blitt utsatt.

– Nå har det blitt litt forsinket av coronaviruset, så jeg blir ikke overrasket om de månedlige utbetalingene kommer først i juni, sier Hoem.

– Men du anbefaler altså dette til permitterte nordmenn?

– Alle som taper inntekt, bør se seg om etter alternative inntektskilder. Da mener jeg at alle bør få høre om Crowd1 og så får de gjøre sin egen risikovurdering.

– Og hva er risikoen?

– Jeg ser ikke på det som noen risiko, siden de har avtaler med tredjepartsselskaper, men det får hver og en vurdere, sier Hoem, som forteller at han selv har kjøpt seg inn for 799 euro.

