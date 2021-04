Økonomer ser tegn til boligprisbrems før mars-fasit

– Jeg tror folk flest nå har skjønt at bunnen er nådd for boligrenten deres, sier Nejra Macic. Økonomer ser flere tegn til at boligprisveksten nå avtar.

SER TEGN PÅ PRISBREMS: Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret. Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen / E24

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi tror den ekstreme etterspørselen som har preget boligmarkedet skal forsvinne etter hvert, sier Macic, som er sjeføkonom i Prognosesenteret.

– Ja, vi tror også prisveksten er i ferd med å bremse opp, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Boligprisene i Norge steg 3,2 prosent i januar og 2,0 prosent i februar, ifølge meglerbransjens månedsrapporter.

Det er vanlig at mesteparten av boligprisveksten i Norge kommer i starten av hvert kalenderår.

Like fullt har prisveksten så langt i 2021 vært uvanlig sterk. Rekordlav corona-rente og magert boligutbud har fått mye av skylden.

Men hvor lenge kan boligmarkedet forbli så eksplosivt?

Les også Boligprisvekst i Oslo: – Unge tvinges til å kjøpe sammen med andre

Ser flere brems-tegn

Torsdag kan vi få svaret. Da legger Eiendom Norge frem boligstatistikken for mars.

– Vi tror boligprisveksten skal dempes, sier Macic i Prognosesenteret, som lenge har blitt regnet som en av landets fremste boliganalytikere.

Hun ser flere grunner til at den bratte prisutviklingen ikke vil vedvare.

For det første er mars tradisjonelt en svakere boligmåned, påpeker sjeføkonomen.

– De siste ti årene har markedet vært svakere enn i januar og februar. At prisveksten avtar nå vil altså være helt som normalt, sier Macic.

For det andre ser boliglånet ut til å bli dyrere tidligere enn først anslått:

Mens sentralbanken tidligere planla å la styringsrenten forbli urørt på historisk lave null prosent et stykke inn i 2022, fastslo Norges Bank 18. mars at det «mest sannsynlig» vil bli renteheving denne høsten – og kanskje allerede i september.

Les også Solgte boligen selv – fikk mer enn 4 millioner over prisantydning

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Vis mer byoutline Cicilie S. Andersen / E24

– Bunnen er nådd

De nye signalene kan bidra til å kjøle ned boligmarkedet, som har vist seg svært drevet av den lave renten under pandemien, tror sjeføkonomen.

– Jeg tror folk flest nå har skjønt at bunnen er nådd får boliglånsrenten deres. Herfra skal den opp. Fjorårets rentekutt virket veldig stimulerende, og tilsvarende tror jeg den fremskyndede rentehevingen kan bidra til å bremse boligetterspørselen, sier hun.

For det tredje beveger Norge seg mot en gjenåpning av samfunnet. Det kan virke avkjølende på boligmarkedet, fordi nordmenn da omsider får andre ting å bruke penger på, forklarer Macic – deriblant restaurantbesøk og utenlandsreiser.

Statsminister Erna Solberg skal onsdag orientere Stortinget om regjeringens plan for gjenåpningen. Macic tror sommeren kan markere et skille for boligmarkedet.

– Da er gjenåpningen planlagt å starte for fullt. Vi tror fallet i boligetterspørselen vil merkes mest i perioden etterpå, sier sjeføkonomen.

Les også Kraftig økning av folk som vil selge bolig

Usikker på gjenåpnings-effekt

Due-Andresen i Handelsbanken har også regnet seg frem til at boligprisene vil bremse fremover.

– De siste månedene har vi sett at antallet boliger som legges ut for salg, øker mer enn antallet boliger som selges – altså at tilbudet øker noe mer enn etterspørselen. Det indikerer at prisutviklingen snart bør moderere seg. I tillegg er effektene av rentekuttene i stor grad tatt ut, samtidig som Norges Bank har fremskyndet rentehevingen, som ifølge rentebanen kan komme så tidlig som i september. Det bør også bremse boligprisene, sier sjeføkonomen.

Hun er derimot usikker på om gjenåpningen etter corona-nedstengingen vil virke særlig nedkjølende på markedet.

– Selv om en del permitterte får tilbake jobben, og nordmenns forbruk igjen vil øke til eksempelvis utenlandsreiser, så har vi også tilbakelagt en periode med mye tvungen sparing i befolkningen. Det er nok mange som sitter på mye penger på konto, og det trenger derfor ikke være slik at folk tar fra boligbudsjettet for å finansiere ferien.