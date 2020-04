«Exit-leilighet» til salgs for 32 millioner kroner

Leiligheten figurerte som «ungkarsleiligheten» i Exit, og er totalrenovert av Snøhetta-arkitekter. Nå kan den bli din – hvis du har 32 millioner kroner til overs.

Leiligheten som ble brukt som Exit-karakterenes «ungkarsleilighet» er nå til salgs for 32 millioner kroner. Kunstneren Jan Walaker står bak bildet på veggen. Vis mer Anders Valde

Publisert: Oppdatert: 10. april 2020 07:58 , Publisert: 8. april 2020 20:50

Restaurantutvikler, kunsthandler og gallerist Einar Jone Rønning kjøpte seg inn i konas leilighet i Oscars gate på Frogner i Oslo for 2,3 millioner i 2014. Hun kjøpte leiligheten i 1998, da for 3,7 millioner kroner.

Nå selger paret leiligheten til en prisantydning på 32 millioner kroner.

Totalrenovert på over to år

Da Rønning kjøpte seg inn, ble leiligheten totalrenovert. Arkitekter fra Snøhetta ble hyret inn for å pusse opp den 168 kvadratmeter store leiligheten. Senere har den vært å se i internasjonale interiørmagasiner, samt i NRKs suksesserie Exit.

På soverommet henger det et spesiallaget verk av den norske kunstneren Lars Ø. Ramberg. Verket er et blått lysverk som former det tyske ordet for skumring – «Zwielicht». Vis mer Anders Valde

– Oppussingen tok to og et halvt år. Vanligvis bruker man jo kanskje tre måneder på noe sånt, men resultatet hadde aldri blitt sånn hvis vi hadde brukt så lite tid. Mye av det vi kostet på oss var å behandle leiligheten med respekt – vi ville bygge en moderne leilighet uten å ødelegge for mye av det gamle, sier Rønning.

Kunst inkludert i prisen

I salgsoppgaven blir det opplyst om at prisen inkluderer både parkeringsplass og det kjøper måtte ønske av innbo og kunst.

– Det er fordi vi har brukt mye tid på å finne ting som passer inn her. Vi har tenkt på dette som et konsept da vi lagde det. Jeg driver jo med kunst og utvikling av restauranter og barer, så dette er nok en liten yrkesskade – vi har hatt detaljfokus på alt mulig for å gjøre leiligheten perfekt, sier Rønning.

Leiligheten har blant annet et spesialdesignet lysverk av billedkunstner Lars Ø. Ramberg, samt en videoinstallasjon av kunstner og journalist Charlotte Thiis-Evensen. Videoinstallasjonen har vært stilt ut på Vigeland-museet tidligere.

– Er det viktig for deg å selge til noen som setter pris på kunst, og vil ha med innboet?

– Ja, det er det. Dette er ikke en leilighet laget for at flest mulig skal like den. Men jeg tror den rette kjøperen finnes der ute, sier Rønning.

















Han påpeker at det kan være vanskelig å få solgt nå på grunn av coronakrisen, men at paret har tid til å vente på den rette kjøperen.

– Vi kunne jo ventet med salget, men vi selger ikke fordi vi må. Selger vi nå er det jo fint timingmessig med overtagelse til sommeren.

Kulisse for kontroversiell Exit-scene

Da produksjonen bak NRKs serie «Exit» var på utkikk etter lokaler å filme i, fikk de tips om Rønnings leilighet.

Serien følger fire menn i finansbransjen – og skal være løst basert på intervjuer med ekte finansmenn. Den påkostede Frogner-leiligheten ble til karakterenes «ungkarsleilighet», som de bruker til fester og annet de vil holde skjult for ektefellene sine.

Serien vakte oppsikt – blant annet for scenen der Jon Øigardens karakter truer en prostituert til å putte en golfpeg i munnen, for å gjøre et noe spesielt golfslag på en fest i denne leiligheten.

En av scenene som fikk mye oppmerksomhet da NRK sendte suksess-serien Exit, ble spilt inn i leiligheten i Oscars gate på Frogner i Oslo. Vis mer Skjermdump NRK TV

– Vi flyttet ut i en uke mens de spilte inn. Det er mulig de kommer tilbake for å filme til neste sesong også, sier Rønning.

Han forteller at det blir trist å selge leiligheten, slik det ofte er for kunstnere å selge et kunstverk.

– Men jeg har ikke noe nostalgisk forhold til det. Jeg ser mer på dette som en mulighet til å starte et nytt prosjekt.

Scenen fra «Exit» ble spilt inn på kveldstid - slik ser stuen ut i dagslys. Vis mer Anders Valde