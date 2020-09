DN: Kygo skriver ned verdier for over 50 millioner

Den norske artistens satsing på lydprodukter har vært et stort tapsprosjekt, ifølge Dagens Næringsliv.

Musikktalentet Kyrre Gørvell-Dahll (25), bedre kjent under Kygo, kan se tilbake på et svært innbringende år. Vis mer Solstad, Fredrik

Publisert: Publisert: 2. september 2020 18:40

Kyrre Gørvell-Dahll, som går under artistnavnet «Kygo», har tjent stort på musikkarrieren sin de siste årene.

Ifølge Dagens Næringsliv, som har fått tilgang på det ferske årsregnskapet til Kygo as, hadde konsernet et resultat før skatt på 54,7 millioner kroner i fjor. Det er ikke medregnet inntekter fra konsertvirksomhet i USA.

Inntektene i Kygo as var på 187,8 millioner kroner i 2019, skriver avisen.

Datterselskapene Kygo Life as og Kygo Life ab går det imidlertid langt verre med. Underskuddene har vært store, og ifølge DN fremgår det at det at den bokførte verdien av selskapet skrives ned med i overkant av 54 millioner kroner. Dermed er verdien null kroner.

Nå dropper Kygo Life satsingen på moteklær, men fortsetter å selge bærbare lydprodukter, skriver DN.

