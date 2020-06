Flere offentlige etater hadde innloggingstrøbbel

Problemer med ID-porten skapte trøbbel i innloggingsløsningen hos flere offentlige etater, blant annet Skatteetaten.

Oppdatering: Klokken 10:13 skal problemene være løst, men pågangen gjør at noen brukere fortsatt vil møte venteplakat, får E24 opplyst av Digitaliseringsdirektoratet.

– Vi fikk skatteoppgjøret i dag, så det er mange som logger seg på. Dermed fikk vi en ustabilitet i ID-porten, sier kommunikasjonsrådgiver i Digitaliseringsdirektoratet Are Kvistad til E24.

Problemene oppsto klokken 09:07 mandag formiddag.

I morgentimene opplyste Skatteetaten at over fire millioner personer nå har fått skatteoppgjøret for 2019. Det tilsvarer ni av ti skattytere. 2,2 millioner lønnstagere og pensjonister får skatteoppgjøret sitt mandag.

– Vi jobber med saken, men forventer at det skal gå seg til i løpet av kort tid. Vi vet ikke årsaken, og normalt skal innloggingslønningen takle mye trafikk, sier Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet.

De som ikke har fått oppgjøret nå får det løpende mellom 14. august og 30. november.

Dette er ID-porten: ID-porten er en felles innloggingsløsning for mange offentlige tjenester og består av mange ulike innloggingsmetoder som MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides. Vis mer vg-expand-down