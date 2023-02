Kommunen vil fjerne Isabelle Ringnes’ badstue og brygge

Tek-gründer Isabelle Ringnes har oppført badstue og gjort arbeid på en brygge uten tillatelse fra Oslo kommune. Nå må hun fjerne byggene innen 1. juni, hvis hun ønsker å unngå bøter.

Isabelle Ringnes er en kjent tek- gründer, og deltok i serien Powerwomen Norge.

Isabelle Ringnes, datter av Christian Ringnes, kjøpte prakteiendommen på Ormøya i Oslo i 2020. Villaen hadde en prislapp på 24 millioner kroner, ifølge Avisa Oslo.

Høsten etter ble Plan- og bygningsetaten tipset om mulig ulovlig arbeid på en brygge på Ormøya-eiendommen, imidlertid var det ikke selve arbeidet som var problemet, men at bryggen var ulovlig.

Ifølge Avisa Oslo mener Ringnes at arbeidet var nødvendig for å hindre potensielle ulykker, siden bryggen hadde brudd og store sprekker som kunne medført fare for helse og sikkerhet. I tillegg mente hun at bryggen var lovlig oppført.

Hun har bedt kommunen vurdere saken på nytt.

E24 har vært i kontakt med Ringnes, som ikke ønsker å kommentere saken.

Les på E24+ Mangfold kommer ikke av seg selv

– Lenge før jeg ble født

Ringnes fikk i slutten av januar et brev fra kommunen i posten. Der varslet de om flere forhold som de mener er ulovlige. Blant annet har det blitt oppført en flytebrygge, som senere har blitt utvidet, og påført en betongkonstruksjon.

16. februar fikk hun enda et varsel fra kommunen. Denne gangen var det en badstue som tilsynelatende var problemet. Det kommer frem i brevet at en bygning på hennes eiendom ble oppført uten tillatelse.

– Bryggen har stått der siden lenge før jeg ble født og flytebryggen de siste tyve årene. Nå er jeg i dialog med kommune om disse konstruksjonene og håper å komme frem til en god løsning, skriver hun til Avisa Oslo.

Mange av forholdene kommunen har problemer med ble bygget lenge før Ringnes kjøpt eiendommen, likevel er det dagens eier som har ansvar for eiendommen.

Ringnes har tre uker på seg til å komme med en redegjørelse til kommunen. Hvis hun ikke vinner frem, vil kommunen forlange at bebyggelsene har blitt fjernet innen 1. juni, hvis ikke risikerer hun å måtte betale 4.000 kroner i dagsbøter.

Isabelle Ringnes er deleier av Equality Check, som E24 samarbeider med å presentere Mangfoldsbarometeret.

Les også Rapport: Kvinner i styret har bedre klimapolitikk