Stine (24) prioriterer jobb over studier: – Får jo ikke råd til mat hvis ikke

Stine Heitmann Kvernaa Johansen jobber flere dager i uken ved siden av fulltidsstudiet for å få økonomien til å gå rundt. En fersk rapport viser at studenter jobber mer enn før.

LABER STUDIESTØTTE: Johansen leier en leilighet med ei venninne i Oslo. – Studiestøtten fra Lånekassen dekker ikke stort mer enn husleien og månedskort til kollektivtrafikken. Hvis jeg skal spise i løpet av måneden, må jeg ha en inntekt ved siden av, sier hun.

Ferske tall fra Studiebarometeret viser at studenter på heltidsprogrammer i snitt jobber mer enn før.

Blindern-studenten, Stine Heitmann Kvernaa Johansen, er en av dem som bruker store deler av uken til å tjene inn til livets opphold.

– Selv om jeg jobber mye, går jeg ofte i null på slutten av måneden, sier hun.

Planlegger studiene rundt jobb

Johansen studerer musikkvitenskap fulltid ved Universitetet i Oslo.

Når hun ikke er på forelesninger eller jobber med oppgaver, finner man henne hos Møbelringen på Skøyen. Der har hun jobbet de fire siste årene.

Opprinnelig jobber hun to ettermiddager i uken og annenhver lørdag fast.

– Men det blir jo oftere, sier Johansen.

Hun forteller at hun har behov for pengene. Både for å dekke regninger og generelle utgifter, men også for å dekke helseutgifter.

– En del av inntekten går jo til helsen min. Jeg har «genetiske uhell» jeg ikke får dekket av staten, og må blant annet gå til kiropraktor, sier hun.

Johansen mener hun ikke har råd til å minske arbeidsmengden.

– Det hadde nok både gått ut over helsen min og trivsel hvis jeg gjorde det, sier hun.

STUDENTER I ARBEID: I fjor hadde de fleste studenter inntektsgivende arbeid. Kun et fåtall på 4 prosent rapporterte om liten eller ingen inntekt (0–10.000 kroner), viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse for 2021.

Ofte går arbeidsmengden ut over studiene. Hun anser seg selv som en pålitelig person, og føler seg til tider pålagt til å stille på jobb.

– Jeg planlegger studiene rundt jobb. Det skulle egentlig vært omvendt, men men.

For å være sikker på at hun har råd til å dekke utgiftene, teller hun vaktene og timene hun jobber i løpet av måneden.

– Hvis jeg ser jeg har jobbet for lite, sier jeg ifra til sjefen at jeg kan jobbe mer – selv om tiden kanskje ikke strekker til. Jeg får jo ikke råd til mat hvis ikke, sier hun.

Studenter jobber mer enn før

Fra 2017 til 2020 brukte gjennomsnittsstudenten 8 timer i uken på betalt arbeid. I 2022 har tallet økt til 9,4 timer – altså halvannen time mer enn før, viser Studiebarometeret.

Økningen kommer både av at flere studenter er i arbeid, og at studentene jobber flere timer enn tidligere, melder regjeringen i en pressemelding.

Leder av Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, er kritisk til resultatet.

KREVER FORBEDRING: Leder i Norsk studentorganisasjon, Maika Marie Godal Dam, er kritisk slik situasjonen er nå. – Vi krever at politikerne leverer løsninger som står seg over tid, men også løsninger som treffer her og nå. Studenter må ha mulighet til å betale for helt grunnleggende utgifter som strøm, mat, husleie og legetimer.

– Vi er ikke overrasket over at studenter må jobbe mer, det er noe vi har advart mot lenge. Vi er bekymret for at deltidsjobben går utover studiene, sier Godal Dam.

Hun mener man er student for å studere.

– Det sier seg selv at studenter får dårligere læringsmiljø og lavere motivasjon når de ikke kan prioritere tiden sin til skolearbeidet.

Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Løkensgard Hoel, sier studiestøtte ikke er ment som lønn eller trygd.

– Det er ment som en støtte til livsopphold mens man studerer.

EN HJELPENDE HÅND: Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Løkensgard Hoel, mener strømstøtten på 4500 kroner og flere studentboliger vil utgjøre en betydelig forskjell for studentenes økonomi.

Den klart største enkeltutgiften for de fleste studenter er husleien.

– Derfor skal vi få opp tempoet på studentboligbyggingen. Målet er 3000 nye boliger i året, sier Hoel.

Statssekretæren mener det er positivt at studenter får erfaring på arbeidsmarkedet.

– Man får viktig erfaring og blir bedre rustet for arbeidslivet som venter etter studiene, men det må selvsagt være en balanse.

