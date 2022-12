Dette er årets dyreste boliger

Innenfor et lite geografisk område på Oslo Vest og i Bærum ligger de 21 dyreste boligene som er omsatt i Norge i 2022.

ÅRETS DYRESTE: Denne Funkisboligen på Snarøya topper listen over dyre boliger i år.

– Det har vært flere gode, høye transaksjoner, og god prisoppnåelse, sier Fredrik Dyve, daglig leder i Privatmegleren Dyve & Partnere.

Selskapet er involvert i mange av de største bolighandlene vest i Oslo og øst i Bærum. Her ligger 21 av de 22 boligene som per 22. desember i år er tinglyst med en prislapp på over 40 millioner kroner, og der én eller flere privatpersoner står som kjøper, viser E24s oversikt.

Selv om det har vært tidvis rufsete i boligmarkedet med høyere renter og boligprisfall, noe som også slår inn på luksussegmentet, er Dyve godt fornøyd når 2022 skal oppsummeres.

– Så har vi selvfølgelig merket at litt færre er på banen mot slutten av året, men også i denne tiden har det vært flere høye transaksjoner. Så alt i alt har det vært et veldig godt år, sier Dyve.

– Normalt at Oslo skiller seg ut

Årets aller dyreste bolig ble kjøpt av investor Christer Bøckman Tunold og kona Camilla Tunold og ligger på Snarøya i Bærum. Prislappen for strandeiendommen var 110 millioner kroner.

Snarøya er ett av områdene som skiller seg ut med høy tetthet av dyre luksusboliger, sammen med Bygdøy, Holmenkollen og Frogner i Oslo.

Tre av boligene på lista ligger i det nye Middelthunet-kvartalet vis-à-vis Frognerparken i Oslo.

– Med den urbaniseringen og knappheten som er på de dyreste eiendommene, så forundrer det meg ikke at det er et spesielt trykk i Oslo og Bærum. Tvert imot er det helt normalt at en hovedstad som Oslo vil skille seg ut når det gjelder de aller dyreste boligene, sier Dyve.

Først på delt 20. plass i oversikten ligger en bolig utenfor Oslo og Bærum. Gründer og mangemillionær Espen Fjogstad satte ny prisrekord i Stavanger da han sikret seg toppleiligheten i Consulens Brygge for 40 millioner kroner i vår.

Dette er boligene til over 40 millioner:

1. Strømstangveien, Snarøya i Bærum: 110 millioner kroner

Funkisboligen på Snarøya ble kjøpt av investor Christer Bøckman Tunold, som eier eiendomsselskapet Apache Temp AS, og kona Camilla Tunold.

Selger var investor Christian Saure og advokat Annette Skotner, som kjøpte den 1,6 mål store eiendommen i 2012. Ifølge Finansavisen var prislappen den gang drøyt 19 millioner kroner. Funkishuset på eiendommen er bygd siden den gang.

110 MILLIONER: Snarøya-boligen ble kjøpt av eiendomsinvestor Christer Tunold og Camilla Tunold.

2. P. T. Mallings vei, Bygdøy i Oslo: 100 millioner kroner

Tove Fagerdal kjøpte luksusboligen som ligger ved sjøen på Bygdøy, fra Illuminati AS. Selskapet drives av Fagerdals fraseparerte ektemann Odd Johnny Winge, som tidligere i år meldte flytting til Sveits. Fagerdal står oppført som styremedlem.

Winge bygget i sin tid opp suksessene Tandberg og Acano sammen med kompanjongene Fredrik Halvorsen og Geir Langfeldt Olsen.

Ifølge Finansavisen er prislappen på 100 millioner langt under det Winge og Illuminati har investert i eiendommen.

SKJERMET: 100-millionersboligen i P. T. Mallings vei ligger ved sjøen.

3. Krags terrasse, Holmenkollen i Oslo: 90 millioner kroner

ABG Sundal Collier-arving og finansmann Petter Collier står som kjøper av den nesten 500 kvadratmeter store villaen i Holmenkollåsen fra 1916.

Selger er Nicolai Leonthin, som har kjøpt en annen Holmenkollen-bolig av nettopp Petter Collier til 60 millioner kroner.

BYTTET BOLIG: Petter Collier kjøpte Holmenkollen-boligen til 90 millioner av Nicolai Leonthin, mens Leonthin kjøpte en annen bolig av Collier.

4. Løchenveien, Bygdøy i Oslo: 70 millioner kroner

Investor og tidligere Pareto-deleier Anders Endreson kjøpte toppleiligheten på over 300 kvadratmeter i et av nybyggene i Løchenveien på Bygdøy i Oslo. Selger var Erling Rein.

Endreson flyttet til Sveits i 2017, og står oppført som bosatt i Storbritannia i Folkeregisteret.

POPULÆRT NYBYGG: Flere av leilighetene i Løchenveien har gått for store summer.

5. Gulleråsveien, Vettakollen i Oslo: 69,9 millioner kroner

Kahoot-grunnlegger Åsmund Grytting og Hanne Andreassen kjøpte villaen på over 800 kvadratmeter i Vettakollen tidligere i år. Selger var eiendomsarving Camilla Astrup, som i oktober meldte flytting til Sveits.

Astrup er datter av Sigurd Haraldssøn Astrup, som er styreleder i og eier av Eiendomsselskapet Norge.

SVEITSER: Camilla Astrup har meldt flytting til Verbier, i kantonen Valais i Sveits. Huset i Vettakollen har hun solgt.

6. Sigyns gate, Frogner i Oslo: 67 millioner kroner

Kjøper er Aida Øian. Selger var selskapet Panonia AS.

7. Svarttrostveien, Holmenkollen i Oslo: 60 millioner kroner

Forretningsmann Nicolai Leonthin og Victoria Hexberg kjøpte boligen av ABG Sundal Collier-arving Petter Collier.

8. Strømstangveien, Snarøya i Bærum: 58,5 millioner kroner

Kjøper var advokat Christine Halvorsen Thaulow, mens Kirsten, Wilhelm og Christopher Born står oppført som selgere.

9. Middelthuns gate, Frogner i Oslo: 58,3 millioner kroner

Schibsted-arving Harald Stian Undrum kjøpte leiligheten av M17 Utvikling, som eies av Obos og Nordr.

10. Dagaliveien, Holmenkollen i Oslo: 58 millioner kroner

Oppkjøpsfondet EQTs norgessjef Nils Magnus Tornling og Kristin Tornling kjøpte boligen av Karoline og Eivind Børresen.

11. Svaneveien, Snarøya i Bærum: 50 millioner kroner

Kristin Vaeng Åman og Bengt Jonas Åman står som kjøpere av boligen. Selgere er Odd-Kristian Furru og Visma-COO Ellen Furru.

12. Middelthuns gate, Frogner i Oslo: 48,4 millioner kroner

EQTs investeringsdirektør Nils Petter Nygaard og Wiersholm-advokat Hannah Advocaat Lund kjøpte leiligheten fra M17 Utvikling AS.

13. Haakon den godes vei, Vinderen i Oslo: 48 millioner kroner

Boston Consulting Groups managing partner i Oslo, Børge Kristoffersen, og Asta Rød Kristioffersen kjøpte boligen av Bjarne Gjerstrøm Samuelsen

14. Thomas Heftyes gate, Frogner i Oslo: 45 millioner kroner

John Eric Tandberg Knutsen kjøpte boligen av Ida Meyn.

15. Løchenveien, Bygdøy i Oslo: 44 millioner kroner

Kjøpere var Øystein og Ebba Louise Storebø. Erling Rein står oppført som selger.

16. Middelthuns gate, Frogner i Oslo: 42,2 millioner kroner

Leiligheten i Middelthunet er kjøpt av Sonja og Morten Klein fra Obos-deleide M17 Utvikling AS.

17. Vettaliveien, Vettakollen i Oslo: 42 millioner kroner

Kjøpere er Michael Charles Wood og Helen Mostue. Selger er Wenche Greve Nergaard.

18. Doktor Holms vei, Holmenkollen i Oslo: 41 millioner kroner

DNB-sjef Kjerstin Braathen og ektemannen Henning Braathen kjøpte boligen av Christian og Kine Arndt.

19. Stranden, Aker Brygge i Oslo: 40,5 millioner kroner

Geir Lindskog Mathisen kjøpte leiligheten av Camilla og Benedicte Myklestad.

20. Frogner terrasse, Frogner i Oslo: 40 millioner kroner

Leiligheten ble kjøpt av Magnus Asp. Selgere var Lars Gautvik, Anne Cecilie Åsenden og Dyre Karterud.

20. Consul S. Bergesens vei, Hillevåg i Stavanger: 40 millioner kroner

Gründer Espen Fjogstad og Bjørg Helene Hult kjøpte toppleiligheten fra selskapet Kulimport Eiendomsutvikling AS.

20. Plahteskogen, Høvik i Bærum: 40 millioner kroner

Martin Petter Fredriksen og Line Bøhn Hagen kjøpte boligen fra Jeanne Vera Dietrichson Hagander.