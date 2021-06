Slik bør du manøvrere i boligmarkedet nå

Boligprisgaloppen er over for denne gang, skal man tro ekspertene. Nå er det «kjøpers marked». Men tre megatrender gjør at prisene presses oppover på sikt.

Etter kraftig prisoppgang har mars og april vist tegn til kraftig oppbremsing i boligmarkedet, spesielt i Oslo. Torsdag legger Eiendom Norge frem fersk statistikk for mai. Vis mer byoutline Thomas Andreassen / VG