Vurderer lovendring for å få flere inn i boligmarkedet

Regjeringen vurderer å endre skatteloven for å åpne for flere private «leie-til-eie»-løsninger i borettslag.

Vis mer byoutline Olav Olsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Med dagens høye boligpriser og kravet til egenkapital er det mange, og særlig unge, som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. En endring av skattereglene kan bidra til at flere kan få eierskap til sin egen bolig gjennom leie-til-eie-modellen, sier finansminister Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Dagens skatteregler for boligselskaper og andelseiere begrenser hvor andel (15 prosent) av boligene som kan leies ut for at de fleksible reglene skal gjelde, skriver departementet.

Disse skattereglene kan derfor gjøre det mindre attraktivt å inngå leie-til-eie-kontrakter for boligselskapene.

Ifølge departementet har private boligutviklere uttrykt at det finnes flere boligprosjekter der slike avtaler kan gjelde minst 30 prosent av boligene, og at det dermed er etterspørsel etter flere slike boliger.

Regjeringen tar sikte på at eventuelt forslag til lovendring sendes på høring og at det fremmes forslag om dette i 2022-budsjettet.

Nyheten fra departementet kommer samme dag som boligprisene for januar ble publisert av Eiendom Norge. Tallene viser enn nominell oppgang på 3,2 prosent, og en sesongjustert vekst på 0,7 prosent.

Siden samme tid i fjor er boligprisene i Norge opp 8,6 prosent.