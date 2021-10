Regjeringen vil øke bostøtten for å hjelpe med strømregningen

Regjeringen vil øke bostøtten for å kompensere for de høye strømprisene, varsler finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

MER BOSTØTTE: Trygve Slagsvold Vedum kommer med umiddelbare tiltak for å hjelpe de med dårligst råd med strømregningen i vinter. Vis mer

Sør-Norge opplever for tiden rekordhøye strømpriser og mange frykter konsekvensene.

Særlig for de som har dårlig råd kan det bli vanskelig i vinter.

Regjeringen varsler derfor onsdag at de vil øke bostøtten for å hjelpe de som har dårlig råd med strømregningen.

– Senterpartiet og Ap har vært veldig bekymret for de veldig høye strømprisene den siste tiden og over tid. Vi er opptatt av å avhjelpe folk. Vi vil derfor komme med forslag i Stortinget om et par ukers tid for å hjelpe de som rammer hardest, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til VG.

– Vi vil styrke bostøtten og vil legge frem forslag om det, sier Vedum.

ENIGE: Vedum sier at statsminister Jonas Gahr Støre og han har stor sympati for de som sliter med høye strømpriser. Vis mer

Flere tiltak

Vedum sier at regjeringen jobber på spreng med detaljene og vil komme tilbake med forslaget om økt bostøtte om et par ukers tid.

– Vi vurderer litt ulike tiltak for å hjelpe folk, der det mest naturlige for de som sliter mest er bostøtte, sier Vedum og legger til:

– Vi er også opptatt av å ta langsiktige grep som kan dempe strømregningene. Hurdalsplattformen nevner et tiltak som kan gi effekt fort, og det er lavere elavgifter som aldri har vært høyere enn nå. Høyre og Frp økte avgiften med over 50 prosent. Vi ønsker å gå i motsatt retning, fordi det rammer alle som trenger strøm, sier han.

LEI LAV STRØMPRIS: Tord Lien sa i 2013 at han var lei lav strømpris og ville kutte ut subsidier til ny kraftproduksjon. Vis mer

Kritiserer Solberg-regjeringen

Regjeringen jobber nå parallelt med statsbudsjettet og tiltakene for å avhjelpe folk med de høye strømprisene.

Vedum sier at flere av tiltakene vil få effekt i år.

– Vi inntok regjeringskontorene forrige uke. Nå jobber vi kjapt og ryddig og varsler at det kommer tiltak, sier Vedum.

Senterparti-lederen har lenge også vært kritisk til utenlandskabler og er svært kritisk til den forrige regjeringen.

– Høyre og Frp sa at de hadde et mål om en høyere strømpris da de tok over. Det viktige er å få inn mer kraft. Da trenger vi ikke flere mellomlandsforbindelser. Det er en hoveddriver til prisøkning, sier han.

Han viser til uttalelser fra daværende olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i 2013.

OPPOSISJON: SV-nestleder Kirsti Bergstø kom tirsdag med krav om at regjeringen måtte komme tilbake med strømpristiltak. Onsdag kom svaret fra Vedum. Vis mer

Flere forslag i Stortinget

Bostøtte er en statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye boutgifter.

SV varslet tirsdag at de krever strømtiltak i løpet av en uke og at de ønsker høyere bostøtte.

Rødt stilte også forslag om strakstiltak forrige tirsdag, for folk som får bostøtte og andre med dårlig råd.

Torsdag skal Stortinget stemme over en rekke strømpristiltak, inkludert forhøyet bostøtte.