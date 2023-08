Matprisene steg 3,2 prosent i juli

Juli er den måneden der matprisene vanligvis stiger mest. I år var intet unntak.

DYRERE: Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer har steget med nesten 12 prosent så langt i år.

Saken oppdateres.

Prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økte med 3,2 prosent i juli, viser tall fra SSB. Det er den sterkeste månedsveksten så langt i år. Hittil i år har prisene steget 11,9 prosent.

Sammenlignet med juli for et år siden er prisene 8,9 prosent høyere.

Det er mindre enn i juni (13,4 prosent), noe som må ses i sammenheng med at matprisene steg hele 7,6 prosent i juli i fjor. Det er den soleklart sterkeste månedsveksten siden SSB begynte målingene i 1979.

– Matvareprisene hadde en historisk høy månedsendring fra juni til juli i fjor. Vi har ikke målt en tilsvarende høy vekst i prisene fra juni til juli i år, noe som gjør at tolvmånedersveksten for matvareprisene faller i juli, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Det er spesielt økte priser på kjøtt, melk, ost og egg som trekker indeksen for mat opp i juli, ifølge SSB.

– Oppgangen i matvareprisene fra juni til juli kan ses i sammenheng med de årlige forhandlingene mellom butikkjeder og leverandører. I tillegg fases effektene fra årets jordbruksoppgjør inn i juli. Der ble det fastsatt økte målpriser målpriser Priser som jordbruket reelt sett skal kunne oppnå fra balanserte markedsforhold, det fastsatte importvernet og de markedsreguleringsmulighetene som er til disposisjon. Jordbruksavtalens målpriser gjelder normalt for ett avtaleår, vanligvis fra 1. juli – 30. juni. Melk (ku og geit), poteter, grønnsaker og frukt, og norsk matkorn.for blant annet melk, sier Espen Kristiansen.

Frukt og grønt

I juli var prisøkningene ganske jevnt fordelt utover hovedkategoriene med dagligvarer.

Svakest prisvekst var det på kaffe, te og kakao (0,8 prosent) og dernest grønnsaker (1,8 prosent).

Det markerer et gledelig unntak for tilhengere av sunn mat. Ser man på tolvmånedersveksten, er det i frukt- og grøntavdelingen at prisene virkelig har tatt av det siste året.

I forrige måned var fruktprisene 18 prosent høyere enn året før og grønnsaksprisene 18,4 prosent høyere. Nå er tolvmånedersveksten falt til henholdsvis 14,7 og 12,5 prosent.

For 2023 er det ingen tvil om at frukt- og grøntspisere har fått en dyrere hverdag.

Hittil i år har fruktprisene steget 24,5 prosent mens grønnsaksprisene er 18 prosent høyere.