Økonomiprofessor: Derfor bør ikke Vedum senke drivstoffprisene

har innført et midlertidig drivstoffrabatt på 0,18 euro per liter . Ordningen trådte i kraft 1. april og varer ut juli. Den franske regjeringen jobber med å erstatte tiltaket med et som er spesifikt rettet mot grupper med lav inntekt som kjører mye. Folk som er avhengige av bil for jobben kan også få en tilleggsrabatt på skatten