Høyeste strømpris i Sør-Norge noensinne

Til tross for flere toppnivåer de siste ukene fortsetter strømprisene å stige. Tirsdag settes det rekord for andre dag på rad.

Mandagens prisrekord i Sør-Norge ble ikke stående i mer enn et døgn. Vis mer

Strømprisene er tirsdag oppe i 1,43 kroner kilowattimen i snitt gjennom dagen både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet, ifølge strømbørsen Nord Pool.

Det er rundt 11 øre opp fra den forrige toppnoteringen på mandag, da prisene gjorde et byks oppover. I tillegg kommer nettleie, avgifter og moms.

1,43 kroner kilowattimen er den høyeste døgnprisen noensinne i Sør-Norge, skriver Europower-Energi.

Med denne prisen som utgangspunkt, ender prisen på 230 øre kilowattimen ut til forbruker, om man inkluderer nettleie og avgifter, ifølge Europower.

Nord Pool opplyser til nettstedet at prisene var høyere i Trøndelag i februar 2010, men i Sør-Norge er altså dette ny rekord.

Dyrest i morgentimene

Strømprisene er på det høyeste tidlig på dagen tirsdag. Toppen er i timen mellom klokken 8 og 9, med 2,22 kroner kilowattimen. Prisen holder seg over 2 kroner fra klokken 8 og helt frem til kl. 11.

Det betyr at en dusj på rundt ti minutter koster over 11 kroner på det dyreste tidspunkt i Sør-Norge tirsdag, ifølge anslaget E24 har fått fra Enova. Legger man til nettleie, moms og andre avgifter nærmer den reelle prisen seg rundt 20 kroner.

Den laveste prisen kommer ikke før godt ut på kvelden. Rett før midnatt er den nede i 76 øre kilowattimen, ifølge Nord Pools tall.

Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight har tidligere forklart at det ikke er tilfeldig at prishoppet skjer på morgenen. Dette skyldes at strømlasten er større når samfunnet våkner opp og strømmen skrus på.

Han sier at man kan spare på å være bevisst når på døgnet man bruker strøm.

Store forskjeller mellom nord og sør

Mens Sør-Norge opplever rekordhøye priser, er situasjonen en annen lenger nord i landet.

I Trøndelag og Nord-Norge er snittprisen gjennom tirsdag 19 øre kilowattimen, og prisene variere langt mindre gjennom døgnet enn det de gjør lenger sør.

De store prisforskjellene mellom ulike steder i landet skyldes hovedsakelig at det ikke er mulig å få flyttet strøm dit man vil, når man vil, har Statnett tidligere fortalt E24.

Strømflyten mellom nord og sør går ofte gjennom Sverige, men i dag er det ikke full kapasitet på nettet, ifølge Henrik Glette, kommunikasjonsdirektør i Statnett.

Lite vind, lite vann og kalde temperaturer

Denne høsten har det vært rekordhøye strømpriser. Tirsdagens rekord er den tredje i oktober, etter at det tidligere er satt rekord både mandag og 12. oktober.

Det er flere grunner til at man ser høye priser nå, har sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight tidligere fortalt. Men hovedårsaken må man se til Europa for å forstå:

– Man har en ekstrem høy pris i hele Europa nå. Når man trenger all den kraften man har i Sør-Norge, blir de strukket til de områdene rundt oss, sier Lilleholt.

– Det er lite vind i Norden. Tyskland har heller ingenting å bidra med. De har også lite vind, forklarer han. I Sør-Norge er det dessuten mangel på vannressurser.

I tillegg har det blitt kaldere i Sør-Norge de siste dagene, som også er med på å påvirke prisene.

De lave magasintallene i Sør-Norge gjør at produsentene setter vannverdien veldig høyt, sier Lorents Hansen, porteføljemanager i Energi Salg Norge til Europower Energi.

– Samtidig gjør de høye prisene at produsentene produserer maksimalt. Det går derfor mot en strammere og strammere situasjon i Sør-Norge, sier Hansen