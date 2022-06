Obos-prisene i Oslo steg kraftig i mai: – Det er selgers marked om dagen

Prisene på brukte Obos-boliger i hovedstaden klatret med to prosent. På landsbasis var prisoppgangen 2,6 prosent i måneden som gikk.

KRAFTIG HOPP: For første gang koster Obos-boliger i Oslo over 80.000 kroner per kvadratmeter i gjennomsnitt.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris passerte for første gang 80.000 kroner for Obos-leiligheter i Oslo i mai, skriver Obos i en melding.

Hittil i år har prisene på Obos-boliger økt med 10,6 prosent i Oslo.

– Prisene økte kraftig igjen i mai etter å ha stått omtrent stille et par måneder. Prisoppgangen var høyere enn ventet, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Hun trekker samtidig frem at prisene i mai i snitt har økt med rundt en prosent det siste tiåret.

Administrerende direktør Hans Anders Skjølberg i Obos Eiendomsmeglere er ikke overrasket over prisveksten.

– Det er selgers marked om dagen. I mai har omsetningen gått raskt og andelen som benytter forkjøpsretten er høy, sier han i meldingen.

Venter få nye leiligheter

Samtidig som prisveksten var sterk, var aktiviteten i bruktmarkedet omtrent som vanlig, forteller Monsvold. Antall omsetninger var på omtrent samme nivå i mai som i perioden 2016–2021.

– Moderat omsetning og sterk prisoppgang kan ha sammenheng med at det også i mai var færre boliger til salgs enn normalt. Det har vært få usolgte boliger i Oslo siden starten av året. I tillegg har flaskehalser i utarbeidelsen av tilstandsrapporter gjort at det tar lengre tid å få boliger ut i markedet, sier Monsvold.

Siden nyttår har få nye boliger blitt ferdigstilt i hovedstaden, opplyser Obos. Ikke siden 2012 har det kommet så få nye boliger ut i markedet.

– Tallene over igangsetting av nye boligprosjekter tyder på at det vil komme få leiligheter ut i markedet både den nærmeste tiden og de neste årene. Vi må helt tilbake til 2014 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser i Oslo for perioden januar til april, sier Monsvold.

Venter prisvekst i Norge

Fredag kommer Eiendom Norge med boligpristallene for Norge. Leder i DNB Eiendom, Terje Buraas, mener at det trolig aldri har blitt solgt så mange bruktboliger i Norge som i mai.

– Våre egne tall viser en prisvekst på mellom 0,5 og 1 prosent, som er omtrent på samme nivå som samme måned i fjor. Boligene selges også rekordraskt, og i Oslo er liggetiden helt nede i 11 dager. I praksis betyr det at boligene blir solgt med en gang, sier Buraas.

Han forklarer at det også er godt omløpshastighet i resten av landet, der boliger i snitt ligger 18 dager.

– Den viktigste årsaken til det rekordraske tempoet i boligmarkedet, er den vedvarende lave tilbudssiden. Jeg kan ikke huske at vi tidligere har gått inn i juni med så få boliger til salgs, det er «all time low», sier Buraas.

– Resultatet er at det blir tøff konkurranse mellom kjøperne, og at mange boliger selges over prisantydning.

Han forteller at DNB Eiendoms boliger i snitt ble solgt fem prosent over prisantydning i måneden som gikk, mens landsnittet ligger på 3,7 prosent.