BankID sa de hadde «god kontroll» - har gjentagende problemer

BankID sa de hadde «god kontroll» på stegene i flytteprosessen og at de hadde øvd, men at de ikke forventet komplikasjoner. Likevel har de gjentatte ganger hatt ustabile tjenester.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

BankID melder torsdag morgen at de har tekniske problemer. Det samme gjorde de onsdag, men disse problemene ble meldt løst onsdag kveld.

«Akkurat nå er det dessverre noe tregt å benytte BankID med app og brikke. Forsøk igjen litt senere, eller benytt BankID på mobil hvis det haster», skriver de på sine statussider.

19. oktober flyttet de tjenestene fra Nets til den nye driftsleverandøren DXC. Etter dette har tjenesten gjentatte ganger hatt tekniske problemer.

BankID skriver på sine sider «at de beklager at det har vært en del utfordringer med BankID i det siste», og at de ser «mindre driftsproblemer» etter bytte til ny leverandør.

– Hvor mange ganger har dere hatt problemer med BankID siden 19. oktober?

– Akkurat nå er det jevnlige problemer med ganske korte mellomrom, dessverre.

21. til 26. oktober hadde BankID flere perioder med nedetid grunnet overgangen. Allerede 1. november startet de tekniske problemene.

Sa de hadde god kontroll

– Hvorfor klarer man ikke å få tjenesten stabil etter snart to måneder med ny leverandør?

– Det er jo sånn at det fortsatt er utfordrende når man er i den fasen vi er i nå, det er en veldig kompleks tjeneste. Den er trygg, men det som skjer under panseret er så komplekst så tar det tid å få driftstjenesten så stabil som den skal være. Det vi jobber med er justeringer av tjenestene, sier Kjærnes.

Da BankID flyttet over uttalte produktansvarlig Ole Petter Aasen at de ikke forventet komplikasjoner.

– Vi har god kontroll på alle steg, og vi har øvd godt på flytteprosessen sammen med bankene og leverandørene. Selv om vi ikke forventer komplikasjoner, har vi valgt å varsle alle BankID-brukerne om at det kan bli noe redusert tilgjengelighet de neste dagene.

Kjærnes sier at det fortsatt er en innkjøringsfase i etterkant av overgangen.

– Men dere uttalte at dere hadde øvd på flytteprosessen og hadde god kontroll i oktober?

– Vi visste at det kom til å være krevende, og som produktsjefen sa har vi god kontroll. Men når det er store overgangsprosesser blir det en innkjøringsprosess også i etterkant.

Frustrerte kunder og brukere

På spørsmål om hun tror dette svekker brukernes tillit til BankID svarer hun at hun tror det er flere frustrerte brukere som ikke syns BankID fungerer som det skal.

– Vi tror vi skal få ryddet godt opp i dette så man fortsatt har tillit til BankID. Det har kommet reaksjoner fra kunder til oss, og flere har kontaktet bankene fordi man er så avhengig av informasjon.

Kjærnes sier videre at de byttet leverandør fordi BankID skal bygges for fremtiden.

– Vi var helt nødt til å gå over på et nytt system for å ha like god BankID fremover når vi bruker det i flere situasjoner, og for enda mer brukervennlighet.

– Føler du at disse målene møtes på nåværende tidspunkt?

– På nåværende tidspunkt er ikke driften god nok, det er vi helt klar over. Men sluttproduktet kommer til å møte behovene, det kommer til å bli enklere og raskere.

Hun sier de jobber med å finne tider med høy stabilitet, og råder kunder som er helt avhengige av BankID til å bruke det tidligere på morgenen og senere på kvelden.

– Trafikken med BankID er veldig høy, så det er mange som får til å bruke tjenesten.