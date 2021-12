Hyller strømordningen: – Jeg gråt da jeg hørte det

Krisepakken ga julefred for langtidsuføre Anne Trine Smidsrød. Lektor Kjetil Meling Bjørnevoll er også fornøyd, men bekymret. – Fortsatt en høy regning for mange, sier han.

FORNØYD: Anne Trine Smidsrød fra Tønsberg sier at «trøkken» fortsatt blir hard, men at krisepakken vil utgjøre mye for henne. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg gråt da jeg hørte det, sier Anne Trine Smidsrød i Tønsberg til E24.

Tidligere lørdag annonserte statsminister Jonas Gahr Støre at staten vil dekke halvparten av prisen på strøm over 70 øre kilowattimen, opp til 5.000 kilowatt i måneden.

Det betyr mye for Smidsrød.

– Jeg fryktet desemberregningen, men nå kan jeg senke skuldrene lite grann, sier Smidsrød.

Hun bor for seg selv i en kommunal bolig, og har vært ufør i 30 år etter at hun fikk kreft. Før det jobbet hun i hjemmesykepleien.

– Jeg regnet med å få en strømregning på 3.000 kroner i desember, etter at den var på 1.500 i november. Det blir fortsatt en hard trøkk, men når den blir kraftig redusert kan vi nå kanskje få litt julefred, sier hun.

Les også Regjeringen med krisepakke til strømkundene

Ønsker seg heller makspris

Under lørdagens pressekonferanse sa statsministeren at han mener at det går en smertegrense ved en strømpris på 70 øre kilowattimen, og at de derfor vil derfor dekke halvparten av det som overskyter dette nivået.

– Det er høye priser uansett, folk må tenke gjennom det. Men går det over 70 øre så er det ekstraordinært, og da sier staten, fellesskapet, vi sammen: vi tar halve regningen, sa han.

Frode Langeng bor på Frosta i Trøndelag. Også her har strømprisene vært langt høyere i høst enn i fjor. Likevel vil han ikke få noe hjelp av krisepakken.

– Her er gjennomsnittlig spotpris på rundt 50 øre. I og med at regjeringen har sagt de skal hjelpe med det over 70 øre, får ikke vi her i Midt-Norge noe hjelp, sier Langeng til E24.

FÅR FORELØPIG IKKE NOE UT AV KRISEPAKKEN: Frode Langeng. Vis mer

Flere har den siste tiden tatt til orde for at staten heller bør innføre en makspris. Langeng understreker at han skal takle økningen, men at de merkes godt.

– Frem til nå har regjeringen tjent mye penger på alt vi har betalt, og da burde også vi fått noe igjen. Det gjør vi jo ikke når regjeringen har satt en startpris på når man skal få hjelp.

Les også Ut mot strømordning: – Stimulerer til høy strømbruk

Frykter dyr strøm skal gå løs på tilliten

Til tross for at Anne Trine Smidsrød er fornøyd med krisepakken, er hun fortsatt noe bekymret for fremtiden.

– For første gang i mitt liv synes jeg Støre var høvding for sitt folk. Dette viser at regjeringen og han opptrer som far for folket sitt, samtidig som han ikke ønsker å skjemme oss bort, sier Smidsrød.

FØRJULSKOS: Anne Trine Smidsrød har pyntet til jul. Nå senker hun skuldrene etter løfter om strømhjelp fra regjeringen. Vis mer

– Skulle du ønske regjeringen gjorde mer?

– Jeg er ikke så bortskjemt, så jeg er ikke så sikker på om jeg vil si at jeg ønsker meg mer, men hvis situasjonen vil vedvare år etter år burde de samle seg internasjonalt og i Norge og regulere hele kraftbransjen. Det blir så store utfordringer med så høy strømpris, at det klarer ikke vi som samfunn.

– Det skumle når en basisvare som strøm og varme blir så dyr, er at myndighetene mister tilliten, sier Smidsrød.

– Slipper å miste nattesøvnen

I Bergen bor Oda E.W. Tvedt og Kjetil Meling Bjørnevoll. De er begge lektorer.

Oda E.W. Tvedt og Kjetil Meling Bjørnevoll Vis mer

– Vi har regnet på det, og vi kommer til å spare mange tusen kroner i løpet av vinteren. Det kommer vi til å merke, sier Tvedt til E24.

Hun sier selv at de bor i et «trekkfullt gammelt bergensk hus».

– For oss treffer dette veldig bra. Vi hadde nok kanskje klart å betale strømregningen uansett, men nå er vi helt sikre, og slipper å miste nattesøvnen. Det er litt forskjell, sier Tvedt.

Les også NVE: Strømprisene i forrige uke var de høyeste på ti år

– Fortsatt dyrt for mange

Han er bekymret for at ordningen ikke skal være nok.

– Prisveksten kan teoretisk fortsette til himmels. Hvis det bare fortsetter å øke, så kan det være greit å ha et pristak på kilowattimen. Det hadde gitt den aller høyeste sikkerheten.

– Halvparten av en altfor høy strømregning er fortsatt en høy regning for mange, sier Tvedt.

Tvedt er også opptatt av dem som faller mellom to stoler.

– Det er en ganske stor gruppe i Norge som ikke kommer under grensen for å få bostøtte, men som er helt på grensen til fattigdom. For de vil det fortsatt være en høy regning, og jeg mener vi mangler en sterkere støtteordning for de som ikke har en økonomi de kan flytte rundt på, sier Tvedt.

Les også Fjernvarmekunder fikk sjokkregning: – Helt latterlig

Omfatter fjernvarme- og fastpriskunder

E24 har gjennom høsten og vinteren skrevet om at fjernvarmekunder også har fått sjokkregninger.

Dagens krisepakke vil gi fjernvarmekundene lavere pris, men de får ikke utbetalt penger, fremgår det fra NVE.

Regelverket for fjernvarme tillater ikke at prisen fastsettes høyere enn strømpris. Den foreslåtte kompensasjonsordningen skal også telle med når fjernvarmeprisen settes.

«Ordningen for strømpris vil derfor virke direkte på hvordan fjernvarmeprisen settes», skriver NVE.

Strømkunder med fastpris vil få tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig pris i området, uavhengig av hvilken avtale man har med strømleverandøren, opplyses det.