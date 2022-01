Strømprisen fortsetter nedgangen – laveste siden november i nord

For andre dag på rad faller strømprisene landet rundt. Fremdeles er strømprisene i sør langt over normalen for årstiden.

Onsdag må strømkunder i Sør-Norge ut med 1,39 kroner per kilowattime, ifølge strømbørsen Nord Pool. Dette inkluderer ikke avgifter, nettleie og strømselskapenes påslag.

Dermed fortsetter nedgangen i Sør-Norge etter årstoppen mandag. Tirsdag ligger strømprisen i dette området på 1,52 kroner per kilowattime.

Selv om prisen i sør fortsetter nedover, er den betydelig høyere enn snittprisen i januar de siste årene. Til sammenligning var snittprisen i januar i fjor på 50 øre per kilowattime.

Nordover i landet blir situasjonen langt mer hyggelig. I disse områdene vil strømprisene være på sitt laveste nivå siden 23. november. Midt- og Nord-Norge får onsdag en strømpris på 20 øre per kilowattime.

På grunn av de høye strømprisene har regjeringen innført en strømstøtteordning som innebærer at 55 prosent av prisen over 70 øre dekkes av staten. Ordningen gjelder for perioden desember til mars.

Denne uken vil regjeringen foreslå å utvide ordningen. Utvidelsen innebærer at 80 prosent av regningen over 70 øre skal betales av staten, dersom Stortinget vedtar forslaget.