«Billigbankene» dropper kundegrupper

Paweena og Magnus får ikke låne til bolig hos de to billigste bankene.

AVVIST: Paweena Sreesooksai og mannen Magnus Andresen blir avvist som boliglånskunder hos de billigste bankene, fordi hun ikke er nordisk i den ene banken og fordi hun er selvstendig næringsdrivende hos den andre.

Publisert: Publisert: 7. juni 2020 13:49

Da ekteparet Paweena Sreesooksai og Magnus Andresen i Gjerdrum på Romerike så at de ikke lenger hadde en så god rente hos BN Bank, sjekket Magnus Forbrukerrådets renteoversikt på Finansportalen – og søkte lån hos de to billigste.

Men begge de to billigbankene avslo lånesøknadene.

* Bulder Bank fordi Paweena ikke er nordisk statsborger, men opprinnelig fra Thailand.

* Sparebanken Østs konseptbank Nybygger.no fordi Paweena er selvstendig næringsdrivende.

– Ble avvist som kunder

– Helt uavhengig av inntekt, sikkerhet og betalingshistorikk ble vi avvist som kunder, forteller Magnus Andresen.

Han er distriktssjef i hvitevarekjempen Electrolux, mens hun driver hundesalong på Skedsmokorset hvor hun friserer hunder.

Salongen drives som enkeltpersonforetak og går så godt at det er to-tre ukers ventetid på klippetimer, ifølge paret.

HUNDEFRISØR: Paweena Sreesooksai klipper Jack Russell-terrieren Kiki på Skedsmo Hundesalong.

Men det er ikke nok for Sparebanken Østs konseptbank Nybygger.no, som er på annenplass på Finansportalens oversikt over landets laveste boliglånsrenter. Til tross for navnet kan man få lån også til bruktboliger.

– De aller fleste kan søke om boliglån, skriver banken på sine nettsider.

Men det er ett viktig unntak:

– Vi behandler ikke søknader fra selvstendig næringsdrivende.

For mye ressursbruk

Direktør for personmarked i Sparebanken Øst, Jan-Roger Vrabel, forklarer at selvstendig næringsdrivende krever for mye ressursbruk.

– Nybygger.no er en selvbetjent bank. Næringskunder er mye mer kompliserte enn vanlige lønnskunder med lønnsslipper. For oss handler dette om kapasitet og tid, og vi anbefaler heller selvstendig næringsdrivende å søke lån i hovedbanken vår, sier han.

– Får dere negative reaksjoner på dette?’

– Nei. Det hender vi likevel får søknader, men når vi forklarer årsaken til avslag, opplever vi at det er forståelse for det.

Ikke aksjeboliger

Hos Bulder Bank er det manglende norsk eller nordisk statsborgerskap som stanset lånesøknaden.

– Urettferdig, sier Paweena, som har bodd i Norge i 19 år.

Mannen hennes mener billigbankenes praksis både er diskriminerende og konkurransevridende mot andre banker som ikke har slike begrensninger.

Bulder Bank og Sparebanken Østs konseptbank er ikke alene om å droppe hele kundegrupper. Hverken Sbanken (tidligere Skandiabanken) eller Bulder Bank gir lån til kunder med aksjeboliger, som er en form for andelsbolig.

– Jeg er redd det kan bli enda flere slike rare betingelser for de som vil ligge øverst på oversikten med de billigste rentene, sier Magnus Andresen.

HUNDEFRISØR: Paweena Sreesooksai har klippet Jack Russell-terrieren Kiki på Skedsmo Hundesalong. Her kommer eieren Ketil Haga for å hente den nyfriserte hunden.

– Paradoksalt

Bulder Bank, som tilbyr landets laveste boliglånsrente med 1,44 prosent effektiv rente, har ikke tilbudt lån til uføre og pensjonister. De låner heller ikke ut til boligeiere i geografiske områder med liten omsetning av boliger.

– Vi er ikke en bank for alle bankkunder. For at vi skal ha lave renter er det viktig for oss å ha lav kompleksitet, sier bankdirektør Torvald Kvamme, som lover at om kort tid vil de ha på plass en løsning for lån til uføre og pensjonister.

Magnus Andresen mener det er paradoksalt at Forbrukerrådet gjennom Finansportalen reklamerer for nisjebanker som ikke er for alle.

Men Forbrukerrådet hevder de bare gjør som politikerne har vedtatt.

– Alle som tilbyr banktjenester i Norge plikter å rapportere sine priser til Finansportalen, uavhengig av bankens forretningsmodell, sier fagansvarlig Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Hun har jobbet med Finansportalen i mange år og erfarer hvor viktig det er for bankene å ligge øverst på listene.

– Det er helt klart et konkurransefortrinn å være mest prisgunstig og dermed ligge øverst på Finansportalens prisoversikter, sier hun.

Forbrukerrådet spent

Likestillings- og diskrimineringsombudet hadde mandag mottatt hele 11 klager mot Bulder Banks avslag på lånesøknader til ikke-nordiske kunder og deres medeiere, selv om disse er nordiske statsborgere, opplyser rådgiver Shorish Azari.

Ombudet gir nå Bulder Bank juridisk veiledning. Forbrukerrådet er spente.

– Forskjellsbehandling av nordiske og ikke-nordiske kunder må være saklig begrunnet. Bulder Bank må kunne dokumentere større kostnader forbundet med lånesøknader fra ikke-nordiske lånesøkere, sier fagdirektør for finans Jorge Jensen.

Forhandlet

Landets klart største banker, DNB og Nordea, ekskluderer ingen kundegrupper.

– Nei, det gjør vi ikke, sier kommunikasjonssjef Synne Ekrem i Nordea.

– Vi ønsker at det skal være enkelt å bli kunde hos oss, sier Andreas Nyheim, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Da ekteparet Paweena og Magnus ikke fikk bli kunder i de to billigste bankene, begynte de å prute med deres nåværende bank.

– Nå har vi boliglånsrente på 1,69 i BN Bank. Det er vi fornøyd med, sier Magnus Andresen.