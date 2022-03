Tok for mye betalt for strømmen – skylder på systemfeil

Strømselskapet Huskraft overfakturerte fire av totalt seks strømkunder, men hevder det skyldes en systemfeil med lite omfang. Nå har reguleringsmyndigheten RME bedt selskapet redegjøre for saken.

STRØMGRÜNDER: Asad Ismail skylder på en uheldig systemfeil etter at Huskraft Energi overfakturerte flere kunder for strømmen. Vis mer

– Man skal være ganske strømnerd for å gjøre slike beregninger, sier Ole Markussen.

Han er en aktiv deltager på Facebook-siden Prismatch Strøm, der medlemmene hjelper hverandre med å kutte strømutgifter og tipser om gode tilbud.

Nylig hjalp Markussen noen gruppemedlemmer med å sjekke sin strømfaktura fra den nystartede Skien-leverandøren Huskraft Energi.

FANT FLERE AVVIK: Ole Markussen. Vis mer

Markussen sammenlignet den oppgitte strømprisen på fakturaene mot historiske timespriser på kraftbørsen Nord Pool, samt den enkelte kundes måleravleste strømforbruk i perioden, innhentet fra Elhub.

– Siden strømprisen svinger fra time til time, og folks forbruk gjennom døgnet varierer betydelig, er dette den eneste måten man kan finne ut hva man faktisk skal betale, sier Markussen.

I fire av totalt seks tilfeller hadde Huskraft-kundene betalt for mye for strømmen.

Differansen varierte fra 5 til 15 øre per kilowattime, og utgjorde mellom 105 og 269 kroner i overbetaling på fakturaen.

– Beklagelig systemfeil

Huskraft Energi dukket opp i det norske strømmarkedet i starten av 2021.

Da Europower omtalte selskapet i mars i fjor, var det i forbindelse med at det figurerte i toppen av Forbrukerrådets portal strømpris.no, med et tilbud om strøm til spotpris med et negativt påslag på 70 øre per kilowattime.

E24 har spurt selskapets daglige leder og hovedeier, Asad Ismail, hvordan det kan ha seg at fire av seks kontrollerte fakturaer fra selskapet viser en overbetaling for strømmen.

«Som et relativt nytt og lite strømselskap er det beklagelig at noen kunder har blitt feilfakturert. Vi har dessverre hatt en systemfeil som vi har rettet opp i. Omfanget har vært svært lite av vår kundebase», skriver Ismail i en e-post til E24.

Han skriver videre at Huskraft er «strenge på feilfakturering», har rask responstid på alle henvendelser og ingen uløste klagesaker.

Ismail opplyser videre at han ikke har mulighet til å stille til intervju, da han er på vinterferie, men at han gjerne svarer på e-post.

Skylder på underleverandør

E24 følger opp med å spørre hvordan han kan vite at omfanget av feilen er «svært lite», og hvorfor denne systemfeilen kun har rammet et fåtall kunder.

«Dette er informasjon som vi har innhentet internt. Systemfeilen skyldes en av våre underleverandører, og vi kan dessverre ikke gå mer inn på hva slags feil dette gjelder», skriver Ismail.

Han skriver videre at systemfeil dessverre kan forekomme, og at dette er beklagelig.

«Det viktigste er at feilen er fikset, og at vi forhindrer at en systemfeil oppstår i fremtiden», skriver Ismail.

Han ønsker ikke å fortelle hvor mange kunder som kjøper strøm av Huskraft, noe han beskriver som konkurransesensitiv informasjon.

Han svarer heller ikke på E24s spørsmål om han er villig til å stille til intervju etter vinterferien.

Vil ha regulator på banen

E24 har oversendt Markussens beregninger til Norges Vassdrags og Energidirektorats (NVE) reguleringsmyndighet RME.

– I utgangspunktet ser vi alvorlig på avregning og fakturering som ikke er basert på faktisk forbruk i gjeldende avregningsperiode, sier seniorrådgiver Pål Meland i NVE-RME til E24.

Reguleringsmyndigheten har nå sendt et brev til Huskraft, der selskapet bes om å redegjøre nærmere for blant annet:

Hvilke priser og forbrukstall som ligger til grunn for fakturaene.

Hvor mange kunder som er berørt av feilen.

Navnet på den aktuelle systemleverandøren.

«På bakgrunn av Huskrafts tilbakemelding til RME, vil vi vurdere saken etter bestemmelser i energiloven og tilhørende forskrifter, og evt. varsle vedtak i saken», heter det i brevet.

Full retrett etter klage

Markussen sitter igjen med flere ubesvarte spørsmål etter å ha hørt svaret fra Huskraft.

– Hvordan kan denne feilen kun slå ut på noen fakturaer fra dette selskapet, men ikke alle, i samme tidsrom? spør Markussen.

Han har kontrollert fakturaer fra andre strømselskaper i samme periode, som ikke viser det samme avviket.

Blant Huskraft-kundene som Markussen har bistått er Jaroslavas Novoslavskis.

– Jeg ville sjekke om jeg betalte riktig pris for strømmen, men på fakturaen fra Huskraft sto det bare en snittpris per uke. Dermed hentet jeg ut data fra Elhub og Nord Pool, men innså at det var en veldig omfattende og tidkrevende beregning, så jeg fikk hjelp fra Ole, sier Novoslavskis.

FATTET MISTANKE: Huskraft-kunde Jaroslavas Novoslavskis. Vis mer

Etter å ha oppdaget og så konfrontert Huskraft med overfaktureringen, innrømmet selskapet til slutt at det var gjort en «tydelig faktureringsfeil».

Nå skal han motta en ny faktura for perioden, men sitter igjen med liten tillit til selskapet.

– Jeg vil fortsatt ikke ha mulighet til å sjekke selv at prisen er riktig beregnet. Derfor betaler jeg ikke før jeg får en riktig faktura, sier Novoslavskis.

Peker på kommersielle interesser

Huskraft-sjef Ismail er blitt forelagt kritikken mot selskapet.

«Kunden som er referert i denne saken har fått tilsendt en ny og riktig faktura den 18. februar. Vi synes det er beklagelig at noen av våre kunder har hatt en dårlig kundeopplevelse, noe vi vil jobbe med slik at våre kunder får en bedre kundeopplevelse fremover», skriver Ismail i en e-post.

Han viser også til at Markussen sammen med andre toneangivende medlemmer av Prismatch Strøm er medeier i Besparelse AS, som tjener penger på verving av kunder til strømavtaler.

Ismail mener derfor Markussen har kommersielle interesser i saken, og at dette svekker hans pålitelighet og troverdighet som kilde.

– Jeg har ikke tjent noen penger på å kontrollere disse fakturaene. Mitt utgangspunkt var å finne ut hvordan jeg som vanlig privatperson kunne sjekke egen faktura, og dermed også ha mulighet til å hjelpe andre med det samme, sier Markussen.