Ekstra strømregning i februar: 440 kroner

Strømprisene sank i februar. Gjennomsnittlig børspris endte på 1,21 kroner pr. kilowattime. Det er en tredjedel lavere enn i desember.

Trykket på strømregningen er i ferd med å avta i takt med at prisene synker. Vis mer

Februar er over. Strømmen er kjøpt og brukt i de tusen hjem. Faktura er på vei i posten. Statens strømstøtte gir et solid fradrag i regningen.

Aftenpostens anslag viser at strømregningen i Sør-Norge for februar i år blir rundt 440 kroner høyere enn i februar i fjor. Dette omfatter strøm og elavgift, inklusive moms, for et årsforbruk på 16.000 kilowattimer (kWh). Det er gjennomsnittet for norske husholdninger. Nettleie kommer i tillegg.

Børsprisen har vært synkende gjennom vinteren. Den var i Sør-Norge i gjennomsnitt 1,77 kr/kilowattime (kWh) i desember i fjor, 1,41 kr/kWh i januar og 1,21 kr/kWh i februar, eksklusive alle avgifter.

Den ekstra regningen for februar i år blir anslagsvis 440–710 kroner, sammenlignet med februar i fjor. Størrelsen avhenger av om det er blokkleilighet eller enebolig.

Anslaget er basert på en typisk forbruksprofil for årets måneder fra nettselskapet Elvia.

Mild vinter

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i konsulentselskapet Volue Insight sier prisen i desember var preget av forventningene om kaldt vær i januar og februar.

– Det slo ikke til. Været ble mildere enn normalt i januar og februar. Det senket etterspørselen og prisene, sier han.

I tillegg er situasjonen i kraftmagasinene blitt bedre. Det har kommet mye nedbør i Sør-Norge i vinter.

– Det har kommet regn som tilsig i magasinene og lageret av snø er blitt bedre. Frykten for at vi må spare vann er blitt mindre, og prisene har sunket, sier Lilleholt.

Han sier det nå er nok vann til å eksportere strøm fra Norge. Men det kan også bli mye vind i utlandet. Da vil billig strøm heller strømme inn i Norge.

Strømstøtten tar mye

Myndighetenes strømstøtte vil i februar dekke omtrent en tredjedel av regningen for selve strømmen. 80 prosent av gjennomsnittlig pris på kraftbørsen over 0,7 kr/kWh vil bli dekket. Det vil for februar si 80 prosent av differansen mellom 1,21 kr/kWh og 0,7 kr/kWh.

For et forbruk på gjennomsnittet på 16.000 kWh årlig vil strømstøtten grovt regnet kutte februar-regningen for selve strømmen fra 3000 til 2000 kroner, regnet inklusive moms.

I tillegg er elavgiften satt mye ned i årets tre første måneder. For februar er besparelsen rundt 200 kroner, inklusive moms på avgiften og sammenlignet med februar i fjor.

Husholdninger med lave inntekter i forhold til boutgiftene får i tillegg forhøyet bostøtte i vinter.

Nord for Dovre omtrent har strømprisene vært svært lave i vinter. Der blir det ingen strømstøtte.

Trykket har lettet

Gjennom vinteren har trykket på strømregningen lettet betydelig. I februar i år var den ekstra strømregningen knapt en fjerdedel av den ekstra regningen i desember, slik sammenligningen med tidligere måneder er gjort av Aftenposten.

Mye har endret seg fra desember i fjor til februar i år:

Kraftprisen på børsen har sunket en god del.

Strømstøtten er økt fra 50 prosent til 80 prosent av prisen over 0,70 kr/kWh.

Elavgiften er nesten halvert.

Sammenligningen for desember i fjor er dessuten gjort mot en lavere historisk strømpris enn sammenligningen for januar og februar. Det bidrar til at den ekstra strømregningen i desember blir relativt høy.

Videre? I en typisk profil over året er forbruket i mars nesten en femtedel lavere enn i februar. Lavere forbruk kan bidra til å trekke ned regningen i mars. Men det trenger ikke bli slik. Februar i år var mild, men mars kan fortsatt bli kald.

