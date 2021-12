Ligningsformuene til Norges rikeste har blitt mindre

Under sin periode i sjefsstolen, tok Solberg-regjeringen en rekke grep for å senke formuesskatten. I 2013 ble bunnfradraget hevet fra 870.000 kroner til 1,5 millioner kroner. I 2015 ble satsen satt ned fra 1 prosent til 0,85 prosent, og fra 2017 kom det lettelser for aksjer og driftsmidler. I 2019 var den såkalte verdsettelsesrabatten på aksjer på 25 prosent. For skatteåret 2020 ble denne økt til 35 prosent, og i 2021 skal den opp til 45 prosent.

Med Støre-regjeringen skal formuesskatten økes, og det med et høyere bunnfradrag enn i dag: Det innføres et nytt trinn i formuesskatten for store formuer. Det vil innebære at skattesatsen øker fra 0,85 til 1,10 prosent om man har formuer over 20 millioner kroner. Bunnfradraget økes til 1.700.000 kroner. Innslagspunktene i trinnskatten senkes. Det betyr økt skatt for inntekter over 643 000 kroner. Inntekter over to millioner kroner får en kraftig skatteskjerpelse, når det nå innføres et nytt trinn 5 i trinnskatten, med en sats på 17,4 prosent. Støre-regjeringen har også til dels reversert grepet ved å vedta at rabatten skal reduseres til 25 prosent for inntektsåret 2022.