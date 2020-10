Aksjeskolen #4: Slik velger du «riktige» aksjer

I forrige episode lærte vi at det er viktig å velge «riktige aksjer,» men hvordan finner vi dem? Ekspert Geir Linløkken gir oss svaret.

Erik Follestad (31) blir litt overveldet når han får høre hvor omfattende analyser det er anbefalt å gjøre før man investerer i aksjer. Vis mer byoutline Kristoffer Kumar / Foto: Kristoffer Kumar, VG

Publisert: Publisert: 13. oktober 2020 13:53

– Jeg tror ofte jeg vet best, men akkurat her er jeg på fryktelig dypt vann. Dette kan jeg ikke noe særlig om.

Det sier VGTV-profilen Erik Follestad (31) i dagens episode av Aksjeskolen.

Investeringsanalyse står på timeplanen, og Forskningssjef Geir Linløkken i Investtech forteller at analyser er helt nødvendig for å velge de riktige aksjene.

Som ny investor er det vanskelig å vite hvilke aksjer man bør og ikke bør kjøpe. Det kan for eksempel være lett å bli fanget av nyhetsbildet og gå for en aksje som er veldig «hot» akkurat nå. Dersom du skal spare langsiktig i aksjemarkedet, er det derimot viktig å være systematisk og ikke la seg friste av slike nyheter, ifølge forskningssjefen.

Hans klare råd er å gjøre analyser av aksjene du vurderer å investere i.

I videoen under deler han rådene sine med Erik Follestad.

Aksjeskolen #3: Slik reduserer du risikoen

Fundamental og teknisk analyse

I anledning Aksje-NM har E24 laget en miniserie der Follestad får aksjeleksjoner av eksperten Linløkken gjennom syv episoder.

Episodene slippes i forkant av og under Aksje-NM, og både seeren og Follestad får gode strategitips de kan benytte for å gjøre det godt både i konkurransen og i det virkelige marked.

For å være en systematisk investor, anbefaler Linløkken å gjøre to ulike analyser: Fundamental og teknisk analyse.

– Du må gjøre en analyse for å finne ut om aksjen er billig, altså om verdiene i selskapet er høyere enn det aksjekursen tilsier.

En slik analyse kalles fundamental analyse. Når man foretar en teknisk analyse, studerer man psykologien i markedet ved å undersøke om optimismen hos investorene synes å være økende. Dersom flere og flere vil inn i aksjen, er det riktig timing å kjøpe akkurat nå, ifølge Linløkken.

Risikovurdering

– Du kan godt kan ha en billig aksje, men dersom markedet ikke er optimistisk til den, vil timingen være feil. Da vil det ikke være riktig å gå inn i aksjen, sier Linløkken.

I tillegg til å foreta en teknisk og fundamental analyse, anbefaler Linløkken å foreta en risikovurdering av aksjen.

– Spør deg selv om det er en akseptabel risiko i aksjen i forhold til hva som passer for deg, sier han og henviser til Aksjeskolens tredje leksjon.

Aksjeskolen #1: Derfor bør du sette pengene dine på børs

– Du trenger ikke gjøre analysen selv

For nybegynnere og for småsparere, kan det virke for omfattende og tidkrevende å foreta alle disse analysene og vurderingene.

– Jeg er usikker på om jeg har tid til å sette meg inn i alt dette, sier Follestad.

Linløkken beroliger ham da med at man ikke er nødt til å foreta disse analysene selv.

– Du kan kjøpe eller få fundamentale analyser av meglerhus for eksempel, svarer Linløkken.

Forskningssjefen sier videre at mange meglerhus sender gratis mailer der de for eksempel anbefaler å kjøpe en aksje som er priset til 13 kroner, men som de mener at er verdt 15 kroner.

Riktige verktøy

– Eventuelt kan du bruke et verktøy for å gjøre en teknisk analyse. Det er flere aktører i markedet som tilbyr slike verktøy, sier Linløkken.

Et slikt teknisk verktøy kan gi deg oversikten over hvordan psykologien i en gitt aksje er. På hver enkelt aksje kan man da få en anbefaling om den bør kjøpes eller selges ut ifra om optimismen er økende og ut ifra statistikk, ifølge Linløkken.

– Ja, jeg trenger noe verktøy, konstaterer Follestad.

Aksjeskolen #2: Slik sikrer du deg gevinst