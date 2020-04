Flere flyselskaper forlenger gullkundenes fordeler og bonuspoengenes levetid

Bonuspoeng løper ut på dato, og gullkort går fløyten. Mens flyselskap verden rundt tar grep for de mest lojale kundene, gjør SAS omtrent ingenting.

7. april 2020

Koronakrisen har ført til at verdens passasjerflytrafikk nærmest er utradert. I tillegg har flyselskapene innstilt ruter i uker og måneder frem i tid.

Ferier avlyses. Kontraktsinngåelser utsettes. Forretningsmøter gjøres unna på skjerm og telefon.

Det er usikkert hvor lang tid det tar før verden åpnes igjen og innreiserestriksjoner og karanteneregler oppheves. Det gjør at mange reisende sitter på gjerdet og ikke tør bestille.

Samtidig tikker bonuspoengene stadig nærmere utløpsdatoen. Flyselskapenes gullkunder kan se langt etter planlagte reiser som skulle sikre at statusnivået opprettholdes.

Norwegian forlenger kundefordelene

For å komme dette i møte, har en lang rekke flyselskaper tatt grep.

Mange flyselskaper har skjøvet bonuspoengenes utløpsdato frem i tid, ettersom mulighetene for å bruke poengene er blitt svært begrenset.

For å opprettholde statusnivå, må man som regel enten fly et visst antall flyvninger eller opptjene et visst antall poeng fra flyvninger i løpet av et år. Flere selskaper utvider nå denne perioden, slik at kundene får beholde statusen utover koronakrisen, og litt bedre tid til å fly nok til å beholde.

Alternativet er å kjøpe ulike kredittkort som gir opptjening av statuspoeng. Disse kortene kan også brukes til å opptjene poeng man kan fly for.

Norwegians fordelsprogram Rewards lar kunder som reiser ofte velge seg gratis fordeler som hurtigkø i sikkerhetskontrollen, ekstra bagasje, setevalg og ekstra opptjening av selskapets bonuspoeng, kalt Cashpoints. Disse fordelene har normalt en levetid på 12 måneder fra den er opptjent.

Søndag sendte Norwegian ut følgende melding til medlemmene:

«For å sikre at du som medlem ikke mister dine Rewards, forlenger vi nå kvalifiserings- og utløpsperioden. I stedet for å telle antall flyvninger siste tolv måneder, vil vi inntil videre telle antall flyvninger fra 1. mars 2019 og utsette utløp av Rewards i minst to måneder.»

SAS sitter stille

SAS har imidlertid ikke kommet de mest lojale kundene i møte med slike tiltak. Frustrasjonen brer om seg i diverse reisefora på internett, men selskapet står fast:

– Slik verdensbildet er nå, kan det by på utfordringer og vi vurderer situasjonen fortløpende, nettopp fordi vi vet at det er viktig for medlemmene våre å beholde nivået eller komme opp på høyere Eurobonus-status, svarer pressesjef John Eckhoff i SAS.

– Tar SAS andre grep for bonusprogrammet i forbindelse med koronautbruddet?

– Det vurderes fortløpende, svarer Eckhoff, og viser til informasjon på selskapets nettsider.

Der går det blant annet frem at passasjerer som har fått reiser i mars og april kansellert kan ta kontakt og få poeng som vil bidra til å opptjene eller beholde statusnivå.

– Har SAS noe som helst beroligende å si til de som nå ser poengene gå ut på dato?

– Vi oppfordrer som alltid våre reisende til å bruke utnytte medlemskapet og bruke SAS Eurobonus-poengene, for eksempel en SAS Bonus Award-tur med SAS. Disse kan bookes inntil 330 dager før avreise, svarer Eckhoff, og nevner muligheten for å bestille hotell eller delbetale en ordinær SAS-billett for poeng.

Flemming Lundberg Poulsen, flyanalytiker og redaktør i Finalcall.travel. Vis mer Privat

– Her står SAS helt alene

Redaktør Flemming Poulson i reisenyhetsstedet Finalcall mener det er overraskende at SAS ennå ikke er kommet med klar beskjed til deres mest lojale kunder rundt forlengelse av statusnivå eller utløp av poeng.

– Størsteparten av de store flyselskaper har sørget for å forlenge de beste kundenes status, så her står SAS helt alene. Man må jo gå ut fra at disse kundene blir de viktigste når flyene igjen skal i luften, mener han, og legger til:

– Det kommer jo en tid etter korona, hvor konkurransen om kundene må forventes å bli hard.

Disse har lempet på kravene

Som Poulson nevner, har flere av verdens flygiganter tatt grep lik de Norwegian varslet. Lufthansa og SAS er blant dem som ikke har gjort det.

Fordeler som tilgang til lounge, hurtigkø og ekstra bagasje får økt varighet, og poengene får økt levetid.

Ifølge Poulsons nyhetsnettsted Finalcall.travel har følgende selskaper forlenget statusfordelene, senket opptjeningskravet og/eller poengenes levetid.