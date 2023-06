Advarer mot å reise uforsikret. Én gruppe skiller seg ut.

Til tross for årvisse oppfordringer: Mange gir fortsatt blaffen i å tegne reiseforsikring. Og noen tegner den for sent.

Normaliteten er gjenskapt hos selskapene som selger reiseforsikringer. Pandemi og flystreik preger ikke lenger sakene.