Nye regler fra nyttår: Meglertopp advarer mot å ta lettere på boligkjøp

De nye reglene stiller krav til tilstandsrapporten og legger mer ansvar på den som skal selge bolig. Privatmegleren-sjefen håper det ikke fører til at kjøpere dropper å sette seg nøye inn i salgsoppgaven.

Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren, synes nordmenn kjøper bolig for fort. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Fra 1. januar trer det nye regelverket i kraft, som er en forskrift i avhendingsloven.

Forskriften krever blant annet at boligen blir undersøkt for fukt før den selges. Hvis det er mer enn fem år siden boligen hadde eltilsyn, krever forskriften også en undersøkelse av det elektriske anlegget.

Undersøkelsene må gjøres av en bygningssakkyndig, som også får plikt til å melde om åpenbare mangler, for eksempel ulovlige bruksendringer eller mangel på rømningsvei.

– Nå får boligselgeren større ansvar enn de har hatt, og det skal kompenseres ved at vi også skal få bedre tilstandsrapporter. Så det blir nye krav til takstpersonene, som må gjøre en grundigere jobb, sier Grethe Meier, administrerende direktør i Privatmegleren.

Men hun advarer boligkjøpere mot å ta lettere på det å kjøpe bolig enn de gjør i dag.

– Det bekymrer meg at vi allerede kjøper bolig veldig raskt, ofte uten grundige vurderinger. Jeg vil oppfordre boligkjøpere til å følge med like mye, om ikke enda mer, sier Meier.

Bak veggen

Intensjonen bak de nye reglene er at boligkjøp skal bli tryggere, og forskriften setter krav til innholdet i tilstandsrapporten for at den skal være gyldig. Med mer arbeid, vil også tilstandsrapporten generelt bli dyrere.

– Vi skal for eksempel borre hull i kjellervegger på hus. Om en boligeier velger å ikke gjøre det, tar boligselgeren risikoen ved å ikke ha en rapport som det kan tas hensyn til om det kommer mangelskrav, forklarer Sigurd Sivertsen, fagsjef i Takst-Forum Trøndelag.

Da endringene ble vedtatt tidligere i år sa både forbrukerorganisasjonen Huseierne og Norges Eiendomsmeglerforbund at de var fornøyd med den nye forskriften.

Med de nye reglene for tilstandsrapporter skal det blant annet sjekkes tilstand bak enkelte vegger. Vis mer

De fleste takstpersoner har allerede jobbet ut fra de nye reglene en stund, for om en bolig ble lagt ut for salg i høst, og salget blir gjennomført først etter nyttår, så gjelder de nye reglene.

Derfor er det allerede laget tilstandsrapporter som er tilpasset kravene i denne nye forskriften.

Det som også er at det nå er 10.000 kroner som er boligkjøperens egenandel ved mangler. Tidligere måtte mangelskrav være på over fem prosent av kjøpesummen, og selger kunne benytte seg av en «selges som den er»-klausul. Denne klausulen blir nå ugyldig.

– Risikoen er også her flyttet fra kjøper til selger. Og det gjør det enda viktigere å ha en god tilstandsrapport, som er i tråd med regelverket, sier Sivertsen.

– Bedre for alle

Takstpersoner skal også beregne hvor mye det vil koste å utbedre det som får tilstandsgrad tre, som vil si at noe har store eller alvorlige avvik. Den gis når noe enten må repareres umiddelbart eller innen svært kort tid.

– Jeg er overbevist om at det blir bedre for alle med disse nye reglene. Takstpersonen får klar beskjed om hva som skal sjekkes, og det blir også tydeligere for både boligselger, boligkjøper, og forsikringsselskap sier Sivertsen.

I de siste månedene i 2021 har det vært uvanlig mange boliger ute for salg. Privatmegleren-sjefen har spurt meglerne sine om dette kunne ha noe med de nye boligsalgsreglene å gjøre.

– Da svarer de «Men Grethe, tror du folk har fått med seg dem?» og ler. Så jeg tror ikke det har noe med det å gjøre, sier Meier til E24.

Hun tror ikke de nye reglene vil ha noe stor innvirkning på boligmarkedet senere heller.

– Jeg tror ikke vi skal overdrive effekten av dette. Men fordi det er nye regler, kan det gjøre at forsikringsselskapene er usikre i begynnelsen, og da kan det bli flere saker og dyrere forsikring i begynnelsen. Men det vil gå seg til, sier Meier.