Borettslag må betale 1,7 millioner for oppvarming i desember

Desember-regningen for Øvre Grorud Borettslag økte med mer enn en million kroner, sammenlignet med året før. Før det hadde november-regningen mer enn tredoblet seg. Nå har styret skrudd opp felleskostnadene.

VINTERSMELL: Styreleder Jan Wammer må betale totalt tre millioner kroner for Øvre Grorud Borettslags fjernvarme i november og desember. Vis mer

Torsdag denne uken mottok Oslo-borettslaget med 546 leiligheter fjernvarmeregning for desember.

Takket være en rekordhøy november-regning var styreleder Jan Wammer forberedt. Før jul fikk borettslaget en fjernvarmeregning på 1,275 millioner kroner, mer enn tre ganger så mye som året før.

– Jeg hadde beregnet 1,5 millioner kroner i desember, men jeg bommet på forbruket. Regningen kom på 1,75 millioner etter et forbruk på 907.000 kilowattimer, forteller han.

Det var mer enn en million kroner mer enn i desember 2020. Da betalte borettslaget i underkant av 600.000 kroner.

Det vil si at kostnadene for varmtvann og oppvarming av leiligheter og fellesområder økte med nesten 200 prosent. Forbruket lå til sammenligning i underkant av 20 prosent høyere.

Har fått reaksjoner

Med desemberfasit i hånd, kan Wammer fortelle at fjernvarmeutgiftene endte på nesten 9 millioner kroner i fjor, mer enn dobbelt så mye som året før.

Allerede etter november-regningen så han og resten av styret seg nødt til å ta grep. Fra og med 1. februar blir felleskostnadene økt med 15 prosent for borettslagets 546 boenheter.

– Det er klart at vi har fått en del reaksjoner på det. Det er ikke alle som har satt seg inn i situasjonen og skjønner hvorfor vi gjør dette, sier Wammer.

– Siden desember-regningen var høyere enn ventet, er det mulig felleskostnadene må økes ytterligere?

– Nei, vi har tatt høyde for dette. Vi har satt av 10 millioner til fjernvarme i 2022, så vi skal tåle litt mer.

Venter på statlig hjelp

Jan Wammer forteller at borettslaget han er styreleder for er blant landets største.

Det består av 20 boligblokker med leiligheter som typisk sett er rundt 70 kvadratmeter store.

– Vi har alle slags beboere her. Men det er nok en del enslige eldre, sier styrelederen.

Styreleder Jan Wammer venter spent på strømstøtten som regjeringen jobber med å få på plass til borettslag. Vis mer

Leilighetene i borettslaget er blant de omtrent 80.000 husstandene som får fjernvarme fra Fortum Oslo Varme. Store deler av varmen kommer fra avfallsanlegget på Klemetsrud.

Også fjernvarmekunder skal få strømstøtte, har regjeringen bekreftet. Jan Wammer venter nå spent på hva slags ordning som kommer.

Må betale november selv

For mens strømstøtten er å se på de siste fakturaene til privatpersoner, jobber regjeringen fremdeles med å få på plass en ordning som treffer borettslag.

Borettslag er registrert som næringskunder, og ble i utgangspunktet derfor ikke omfattet av krisestøtten regjeringen la frem før jul.

– Det handler rett og slett om at næringskodene på målerne er så brede at vi må plukke ut borettslag, sameier og aksjeleiligheter manuelt, sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i Stortinget forrige uke.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen må plukke ut borettslag manuelt fra listen over næringskunder. Vis mer

E24 har spurt departementet om de nå har noen nærmere estimater for når dette er på plass.

Politisk rådgiver Kristoffer Hansen svarer at de «så fort som mulig» skal legge frem en egen forskrift som regulerer hvordan fellesmålt husholdningsforbruk skal inkluderes i ordningen.

Den generelle strømstøtten som er vedtatt, gjelder for regningene fra desember til mars. November-regningen på 1,275 millioner kroner får dermed Øvre Grorud Borettslag uansett ingen hjelp til.

Åpner for å redusere igjen

Jan Wammer sier han har forståelse for at det tar tid å utforme en ny ordning.

– Forhåpentligvis får vi støtte for en del av energikostnadene våre. Er hjelpen god nok, er det ikke noe i veien for at vi kan redusere husleien igjen.

Til tross for en del misnøye i styreleder-innboksen, er Wammer klar på at det var riktig å øke felleskostnadene nå.

– Alternativet kunne i verste fall vært at borettslaget ikke klarte å betale for seg etter noen måneder, og at hver enkelt beboer fikk en regning på flere titusener.