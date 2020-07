Regjeringen åpner for reiser til de fleste europeiske land

Store land som Spania, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og deler av Sverige åpnes for nordmenn. Fortsatt vil karanteneplikten gjelde for Portugal, Kroatia og andre østeuropeiske land.

10. juli 2020

Regjeringen kunne fredag presentere hvilke land innenfor EU- og EØS-området som blir åpnet for reiser fra førstkommende onsdag 15. juli.

Tidligere har regjeringen åpnet for reiser til de nordiske landene, med unntak av Sverige på bakgrunn av landets smittesituasjon.

– Vi har lav smitte i Norge nå takket være vår felles innsats denne våren og sommeren. Det gjør at vi kan åpne litt mer opp for inn- og utreise til andre land med lignende smittesituasjon. Samtidig vil dette gjøre oss sårbare for smitteimport fra utlandet, og alle bør tenke seg godt om før de eventuelt reiser, sier justisminister Monica Mæland.

Bildet under viser områdene hvor regjeringen nå åpner for reiser. Innbyggerne i disse landene har også hatt muligheten til å besøke Norge:

Disse landene holdes fortsatt stengt: Bulgaria

Kroatia

Ungarn

Luxembourg

Portugal

Romania

Land utenfor EU og EØS

Store deler av Sverige Vis mer vg-expand-down

Som man ser av kartet vil fortsatt medføre karantene dersom man reiser til store deler av Sverige. Unntakene er Skåne, Kronoberg og Blekinge.

– De som velger å reise må sette seg godt inn i restriksjoner, smittevernregler og anbefalinger i det landet de skal reise til. De må også være forberedt på at situasjonen kan forandre seg raskt. Vi er ikke i en normalsituasjon og unntaket fra reiserådet er ikke en oppfordring til å reise, understreker utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Kan gjeninnføre karantene

De nye reiserådene vil fortsatt bli oppdatert hver 14. dag på bakgrunn av smittesituasjonen i verden. Vurderingen av smittesituasjonen i europeiske land tar utgangspunktet i enkelte kriterier samt en helhetsvurdering av landene, basert på trender i smittetallene, og annen relevant informasjon, opplyser FHI som har ansvaret for å gjøre vurderingene.

Kriteriene som ligger til grunn for vurderingen er at landene har færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene og færre enn fem prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Regjeringen understreker at dersom det oppstår ny smittespredning og et land eller en region ikke lenger oppfyller kriteriene, kan innreisekarantene bli gjeninnført.

– Det betyr at du kan risikere å få karantene når du kommer hjem, selv om landet var grønt da du dro, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I snart fire måneder har Utenriksdepartementet frarådet alle ikke-nødvendige reiser til alle land. Reiserådet har hatt store konsekvenser blant annet for reiselivsnæringen som lenge har etterspurt mer åpning.

Særlig en åpning til Tyskland har vært svært etterspurt fra næringen som er helt avhengig av turisme.