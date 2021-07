Fleksible billetter kan gjøre togreisene billigere

Fra august vil Vy prøve ut «Smartpris» på ti togstrekninger på Østlandet. – Jeg er for mer fleksible billetter, sier pendler Karl Jonatan Johansson.

Vil de reisende etterspørre mer fleksible billetter etter pandemien?

Kollektivselskaper er spente på situasjonen etter pandemien.

Hva blir den nye normalen, og hvor mange kommer til å sitte på hjemmekontor?

– Tiden for månedskort kan være over, sa Camilla Ryste i NAF til Aftenposten i januar.

– Kunne vært bra med mer fleksibilitet

I sommervarmen er det flere turister enn togpendlere på Oslo S, men en av pendlerne Aftenposten møter, er Karl Jonatan Johansson.

Han pendler mellom Oslo S og Skedsmo, og han ser absolutt at folk kan etterlyse mer fleksible billetter etter pandemien.

Karl Jonatan Johansson er positiv til mer fleksible billetter.

– Jeg er for mer fleksible billetter.

Johansson forteller at han selv pleier å kjøpe 30-dagers månedskort.

– Men det er jo ikke alltid man behøver det. Da kan det være bra med mer fleksibilitet.

«Smartpris»

I november i fjor startet Vy testing av en ny type billett på strekningen Moss – Oslo.

Billetten heter Smartpris.

– Det er en løsning som innebærer en mer fleksibel togbillett, for eksempel om man reiser av og til fordi man jobber både hjemme og på kontoret. I stedet for å kjøpe en månedsbillett kjøper du enkeltbillett hver gang du reiser. Billetten blir billigere jo flere du kjøper.

Det forteller konsernsjef i Vy, Gro Bakstad.

– Og totalprisen for en måned blir aldri høyere enn en periodebillett koster.

Åtte av ti likte tilbudet

Det later til at billetten traff et behov.

– I og med at vi fikk så gode tilbakemeldinger på Smartpris på strekning Moss-Oslo, tester vi det videre fremover.

Hele åtte av ti kunder likte tilbudet og ønsker å bruke det videre, ifølge Bakstad.

Nå tester de det på tre strekninger til: Gran – Oslo S, Grua – Oslo S og Kongsvinger – Oslo S.

I august utvides testingen til ytterligere syv togstrekninger på Østlandet.

– Så vi utforsker og tester nye løsninger for å møte en ny normal.

Bakstad forteller at de ser at flere er opptatt av refunderbare billetter.

Ruter jobber med det samme.

«Vi ser også på muligheter for å imøtekomme de som reiser noen ganger i uken med nye billettyper», skriver selskapet i en e-post.

Vy Smartpris Smartpris aktiveres når du kjøper en enkeltbillett i Vy-appen på en tilgjengelig strekning, og gjelder en 30-dagers periode. Foreløpig er det passasjerer i kategoriene «Voksen» og «Student» som vil kunne ta i bruk Smartpris. De fire første enkeltbillettene har vanlig pris. Den femte til tiende billetten har 30 prosent rabatt. Billett 11 til 20 har større rabatt. Størrelsen på rabatten avhenger da av strekningen den brukes på. De gjenværende reisene er gratis ut perioden. Totalt vil man aldri betale mer for perioden enn prisen på en 30-dagersbillett. Kilde: Vy Vis mer vg-expand-down

Bakstad forteller at de er veldig spente på hvilke varige endringer pandemien forårsaker.

Stort spenn

Samtidig er det stor spenning knyttet til hvordan trafikken blir etter pandemien.

– Når anslår dere at trafikken vil være tilbake til en ny «normal»?

– Vi forventer at pendlertrafikken gradvis normaliseres. Da snakker man om fra seks til ni måneder etter at alle er vaksinert fra september, forteller Bakstad.

– På de lengre ekspressbussrutene og på Bergensbanen er vi veldig avhengige av turister som kommer til Norge. Det kan ta noe mer tid før vi er oppe på et mer normalt nivå. Vi forventer at det vil komme mange utenlandske turister til Norge i 2022.

Bakstad forteller at det er gjort mange analyser knyttet til hva som blir normalen fremover. Det er et ganske stort spenn i anslagene.

Tror på varige endringer

– Tror dere at hjemmekontor og mer fleksible arbeidsløsninger vil påvirke antallet reisende etter pandemien?

– Jeg tror det blir varige endringer. Det blir nok flere hybridmodeller for kontorarbeid, sier konsernsjefen.

Hun understreker samtidig at det er veldig mange som ikke kan ha hjemmekontor.

Bakstad viser til at de fleste ansatte i Vy jobber fysisk opp mot kunder. Dermed er de avhengige av å komme seg på jobben.

– Folk er blitt veldig flinke til å jobbe digitalt. Så vi tror på at dette definitivt vil innebære endringer for vårt marked, og da særlig på pendlertrafikk.

Bakstad sier at spørsmålet er hvor stor endringen blir.