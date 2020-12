DNB venter mindre handel før jul

På det som tradisjonelt har vært den travleste uken i julehandelen, viser tall fra DNBs kortkunder en markant nedgang i kortbruken. Netthandelen har skutt i været.

DNB venter at handelen fortsetter å falle inn mot jul. Her fra julemarkedet i Trondheim. Vis mer byoutline Gorm Kallestad, NTB Scanpix

– Vi ser en tydelig forflytning av den tradisjonelle julehandelen i år. Handlemønsteret har endret seg, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

I forrige uke gikk det 9 prosent mindre penger ut av bankens kort enn på samme tid i fjor.

– Nå har størsteparten av innkjøpene blitt gjort i november, og det gjør at handlemengden i desember og nærmere opp mot jul blir mindre enn tidligere, sier Oftedahl.

Direktør for datatransformasjon i DNB, Ine Oftedahl. Vis mer byoutline Karoline Johannesen Litland/E24

Tror handelen skal videre ned

Nærmere inn mot jul tror storbanken at pengebruken skal falle ytterligere.

– Vi venter noen prosentpoeng lavere handel i uke 51 og 52 enn tidligere år, på grunn av den store økningen i november. Folk er i større grad ferdighandlet inn mot jul enn før pandemien, sier Oftedahl.

Det førte til en stor økning under handleuken Black Week i slutten av november. Da steg salget med 15 prosent, mens på selve Black Friday var kortbruken ned 19 prosent fra fjoråret. Det samme mønsteret går igjen i julehandelen.

– Man vil slippe å gjøre handelen når alle andre skal handle, slik at man minsker sjansen for smitte. Det er en veldig fornuftig tanke, sier Oftedahl.

Eksplosjon i netthandelen

I november og desember har særlig netthandel har tatt av. Mens den fysiske handelen mellom uke 45 og 50 økte 5 prosent fra fjoråret, er netthandelsomsetningen opp hele 49 prosent fra samme femukersperiode i fjor.

Netthandelsboomen førte til pakkerekorder hos postselskapene allerede i slutten av november, og betalingsløsningen Klarna melder om 48 prosent salgsøkning på nettbutikker.

– Det er helt åpenbart at mange nordmenn har tatt innover seg myndighetenes smittevernråd og i langt større grad enn i fjor har unnagjort deler av julehandelen på nett, sier markedsdirektør Thomas Elvestad i Klarna Norge til NTB.

Harde pakker i år

Kortstatistikken til DNB hinter til færre myke pakker under treet i år. Forbruk på klær, sko og tilbehør har gått ned 10 prosent, mens artikler til hjemmet, elektronikk og kosmetikk har steget om lag 25 prosent.

– Gjennom hele krisen har det blitt kjøpt mindre klær. Det kan skyldes at det er mindre behov for nye klær når man sitter mer hjemme enn før. Nedgangen i kleskjøp har fortsatt inn mot jul, så vi venter at det blir mindre myke pakker i år, sier Oftedahl.

– Vi tror det blir mange flere harde pakker i vente i år, sier hun.

Vekst i pengebruken innenlands

På årsbasis er den totale pengebruken blant DNB-kundene ned 5 prosent. Pengebruken innenlands er imidlertid opp ett prosent fra fjoråret.

– Slik sett er det lite som vitner om en pandemi, men folk har måttet holde seg hjemme i år, og da forsvinner ikke pengebruken til utlandet. Det har bidratt til å holde pengebruken her hjemme oppe, sier Oftedahl.

Publisert: Publisert: 20. desember 2020 14:04