Finans Norge: Stadig flere svindler på forsikringen

I fjor var det en markant økning i forsøk på forsikringssvindel sammenlignet med tidligere år, og særlig økte det innen bilforsikring, ifølge Finans Norge.

Ifølge Finans Norge er det stadig flere nordmenn som forsøker seg på forsikringssvindel. Vis mer byoutline Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Totalt så vi en økning i avdekket svindel på 13 prosent i forhold til i 2019. Totaltallet for all svindel forsikringsbransjen avdekket i 2020, var på nesten en halv milliard kroner, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge til NRK.

De fleste svindelforsøkene ble avdekket innen bilforsikring, ifølge Neverdal. Her var snittet på 120.000 kroner.

De største beløpene kom til syne på syke- og uføreforsikringer. Neverdal kan ikke fastslå at dette nødvendigvis har sammenheng med koronapandemien.

– Det er ikke overraskende at svindeltallene øker. Vi ser at når det er dårlige tider for mange, så går svindeltallene opp, sier hun.

Selv om det ikke er en spesifikk aldersgruppe som peker seg ut, så er det flere menn som forsøker seg på forsikringssvindel enn kvinner. Og menn forsøker seg også på høyere beløp, ifølge Finans Norge.

