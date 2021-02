Sanners løsning på boligprisveksten: – Det må bygges flere boliger

Finansministeren mener det blant annet må bygges flere boliger i Oslo for å hindre prisveksten. – Det er ikke tilstrekkelig å bygge seg ut av det, mener SVs Kari Elisabeth Kaski.

FLERE BOLIGER: Finansminister Jan Tore Sanner mener det er mangel på boliger i Oslo. Vis mer byoutline Heiko Junge

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I Stortingets spørretime onsdag formiddag stilte Kari Elisabeth Kaski (SV) spørsmål til Jan Tore Sanner hvordan han følger situasjonen i boligmarkedet og om det kommer nye tiltak.

Kaski pekte blant annet på høy boligprisvekst i 2020 og bekymringer rundt husholdningenes gjeldsnivå.

– Det er svært vanskelig å komme inn i boligmarkedet i Oslo for en vanlig lønnsmottager, sa SV-politikeren.

– Mangel på boliger

I fjor opplevde hovedstaden en prisvekst på 12 prosent, og oppgangen fortsatte i første måned av 2021. E24 flere ganger skrevet om leiligheter som går langt over prisantydning.

Finansminister Jan Tore Sanner peker på at det er to hovedgrunner til situasjonen i boligmarkedet i Oslo.

– Det er mangel på boliger. Det bygges for få boliger i Oslo og kommunen tilrettelegger ikke mange nok tomter for boligbygging, sa Sanner i spørretimen.

Også rekordlave utlånsrenter betyr at flere kan betjene høyere gjeld, og færre muligheter til å bruke penger under pandemien har ført til høyere betalingsvillighet, mener Sanner.

BEKYMRET: Kari Elisabeth Kasi (SV) påpeker at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet i Oslo. Vis mer byoutline MATTIS SANDBLAD

Etterspørselen er «dopet»

– De spesielle utfordringene vi ser i Oslo løses best ved at det bygges flere boliger og flere mindre leiligheter som mange førstegangsetablerere etterspør, sier Sanner.

Han sier regjeringen vil fortsette å forenkle regelverket for plan- og byggeprosesser slik at ikke regelverket er «et unødvendig forsinkende hinder» for at det blir bygget mange nok boliger.

Kaski mener etterspørselssiden i boligmarkedet er «dopet» på grunn av de lave rentene.

– Da er det ikke tilstrekkelig å bare bygge seg ut av det, fortsetter hun.

Sanner mener man ikke kommer unna at tilbud og etterspørsel har en innvirkning på boligprisveksten.

Gjentok «leie-til-eie»-løsning

For to uker siden sa regjeringen at de vurderer å endre skatteloven for å åpne for flere «leie-til-eie»-løsninger i borettslag.

Sanner gjentok onsdag at dette er et av tiltakene regjeringen ser på for å få flere inn på boligmarkedet.

Han mener «leie-til-eie» er et kraftfull virkemiddel, særlig for unge.

Kaski kaller leie-til-eie-løsninger et «kjempeviktig tiltak», men gjentok at hun ikke tror boligsituasjonen i Oslo løses ved å kun bygge flere boliger.

