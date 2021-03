Fastrentene stiger kraftig: – Det går veldig fort

På kort tid har fastrentene bykset nesten tilbake til nivået fra før koronakrisen. Forklaringen finner du i Washington DC og i grå fabrikklokaler. Geir Brunsvik går nå fra én fastrente til en annen.

Geir Brunsvik har panoramautsikt over Oslofjorden fra egen bolig . De siste seks årene har han valgt å binde renten på boligen. Vis mer byoutline Stein J Bjørge

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Geir Brunsvik åpner døren til boligen i Holmlia. Fra stuevinduet har den pensjonerte læreren panoramautsikt over Oslofjorden. Boligen er belånt, og de siste seks årene har han valgt å binde renten på lånet.

– Hver og en må vurdere hvor mye risiko de vil ta ut fra sin økonomiske situasjon og personlighet. Når det gjelder å søke spenning, er vi veldig ulike. Jeg er ikke den som hopper utfor en bro i strikk, sier Brunsvik.

Å binde renten betyr at man inngår en avtale med banken om å betale en fast rente i en avtalt periode fremover, vanligvis tre, fem eller ti år. Det vanligste i Norge er flytende rente, som svinger opp og ned med seks ukers varsel. Det er umulig å vite på forhånd hva som vil lønne seg.

De faste rentene ligger i dag høyere enn de flytende rentene. Brunsviks bindingstid for fastrenten er i ferd med å løpe ut. Nå velger han å binde renten for tre nye år, etter at faste renter har gjort flere hopp på kort tid. Brunsvik gjør det for å sikre seg mot enda høyere renter.

– Det går veldig fort med de flytende rentene. Og hvis du vil binde renten før bindingstiden har gått ut, så må du kjøpe deg ut, sier han.

Fastrente hos de tre største bankene i Norge DNB: 2,99 % for fastrente i 10 år

2,53 % for fastrente i 5 år Nordea Norge: 3,05 % for fastrente i 10 år

2,59 % for fastrente i 5 år Danske Bank: 2,77 % for fastrente i 10 år

2,32 % for fastrente i 5 år Tallene er for standard låneavtaler, som er hentet fra Finansportalen.no. Gjennom egne avtaler er det mulig å få lavere renter enn i oversikten. Beregningene er gjort for effektiv rente med et lån på 2,4 millioner kroner, en boligverdi på 4 millioner kroner og 25 år nedbetalingstid. Vis mer vg-expand-down

Vaksiner og krisepakke

Fra bunnen i september, har fastrenten med ti års løpetid steget med 0,7 prosentpoeng hos Danske Bank. Og det er ikke bare i Danske Bank fastrentene stiger (se faktaboks). Å binde renten koster nå nesten like mye som før korona.

Renteøkningene kommer av økte lånekostnader for banken, sier sjeføkonom Frank Jullum.

– Det som ligger til grunn når bankene setter priser på fastrenter, er markedsrenter med tilsvarende løpetid. Og så kommer påslag, som vil si bankens margin.

Hovedforklaringen på at fastrenten blir dyrere, finner du i Washington DC og i grå vaksinefabrikker rundt om i verden, ifølge Jullum.

For vaksineoptimisme og krisepakken på 1900 milliarder dollar som ble vedtatt av kongressen i USA gir forventninger om sterk økonomisk vekst. Det vil gi prisvekst, altså inflasjon. Sentralbankenes jobb da er å sette opp rentene for å hindre at prisveksten blir for høy.

– Rentene med lengre løpetid har økt ganske mye, fordi verdensmarkedene priser inn at styringsrentene skal oppover. Vi venter at lange renter kan fortsette å stige, fordi statene har store budsjettunderskudd å finansiere. Det har en tendens til å presse rentene i været, sier Jullum.

Det er mer sannsynlig at de lange rentene skal opp enn ned fremover, sier Frank Jullum, som er sjeføkonom i Danske Bank. Vis mer byoutline Danske bank

– Få en app på det

Men stopp en hal. Hva har amerikansk politikk å si for hva en boligeier i Oslo eller Osen betaler i fastrente?

– Alt.

Det svarer Pål Ringholm, som er kredittstrateg i Sparebank1 Markets.

Utlånsrentene i Norge henger tett sammen med det internasjonale rentemarkedet, forteller Pål Ringholm, som er kredittstrateg i Sparebank1 Markets. Vis mer byoutline Cicilie Andersen/E24

Norges Bank bestemmer styringsrenten. Men det er de internasjonale lånemarkedene som bestemmer hva banken din må betale for å låne penger som den så låner ut til deg.

Det slår rett inn på regningen min og din. Og fra årsskiftet og frem til i dag har renten på «verdens viktigste rente», den amerikanske «tiåringen», steget fra 0,9 til 1,6 prosent. «Tiåringen» er renten på amerikansk statsgjeld med ti års løpetid.

– Tiårige norske renter, som ligger til basis hvis du skal binde boliglånet, bestemmes i all hovedsak av rentenivået i utlandet. Ergo, når det blir dyrere å binde renten, så har det alt med USA å gjøre.

– Så om du vurderer å binde renten, bør du ta en titt på renten til amerikanske rentepapirer?

– Ja, absolutt. Få en egen app på det, humrer Ringholm.

Aftenposten/E24 har brukt standard låneavtale med Danske Bank, som er hentet fra Finansportalen. Det er tatt utgangspunkt i et lån med 25 års løpetid og en belåningsgrad på 60 prosent. Tall fra de andre storbankene i Norge viser at de følger samme utvikling, med økende fastrente.

Betaler seg ut av gammel fastrente

Bankkunder med fastrente kan velge å bryte avtalen. De kan for eksempel gå over til flytende rente eller til en annen fastrente. Men man kan ikke helgardere seg.

Når en kunde binder renten, henter banken penger i lånemarkedet tilsvarende størrelsen på boliglånet. Hvis en kunde vil kjøpe seg ut av avtalen, må de dekke kostnader banken har fra den opprinnelige avtalen.

Dersom banken taper penger på at du går ut av fastrenten før avtalt tid, må kunden dekke tapet. Det kalles overkurs. I motsatt fall kan kunden få utbetalt en underkurs.

Brunsviks bindingstid på den gamle fastrenteavtalen går ikke ut før 12. april. Men han vil likevel bryte avtalen nå for å inngå en ny fastrente.

– Nå må jeg ut med 1700 kroner, sier han.

Det kan fort bli kostbart å komme seg ut av bindingstiden på en fastrente. Vis mer byoutline Stein J Bjørge

– Ikke lenger så viktig

Du bør tenke deg godt om før du binder renten, mener Jorge Jensen, som er fagdirektør for Finans i Forbrukerrådet.

– Det har vært vanlig å omtale fastrentelånene som et lån med forsikring, blant annet for å rettferdiggjøre prisen. Men akkurat dette forsikringsperspektivet er ikke lenger så viktig.

Han viser til at bankene må ta høyde for at kundene skal ha penger til å dekke normale inntekter ved en renteøkning på 5 prosent. Men det kan være lurt å binde renten om du ikke tåler uforutsette renteøkninger, mener Jensen.

– Med dette prisnivået, så gjør man seg ikke bort ved å binde renten nå. Man kan ikke forvente at fastrentelån i overskuelig fremtid blir vesentlig mye billigere enn hva det er i dag, sier han.

Les på E24+ Tiåringen som skremmer de aller rikeste i verden

Den pensjonerte læreren Geir Brunsvik velger å binde renten på 70 prosent av lånet. Vis mer byoutline Stein J Bjørge

Mener vinduet er stengt

Tilbake i Holmlia forteller Brunsvik at han binder 70 prosent av lånet. Resten er flytende.

– Det får være grenser for hvor trygghetssøkende man skal være, svarer han på spørsmål om hvorfor han ikke har bundet hele lånet.

Hos Danske Bank har 10–12 prosent av boliglånskundene bundet renten, et tall som har vært stabilt de siste årene. Ingenting tyder på penger skal bli billigere med det første, ifølge Jullum.

– Vinduet der det var veldig billig å sikre renten, er stengt.

Torsdag har Norges Bank rentemøte. Ingenting tyder på at styringsrenten vil følge de lange rentene opp da. Den første av mange renteøkninger fra Norges Bank kommer i september, tror sjeføkonomen.

– Vi forventer at styringsrenten skal stabiliseres på rundt to prosent fem til ti år frem i tid.