Betalingsproblemer for DNB-kunder

DNB-kunder har siden klokken 10 mandag opplevd trøbbel med betaling på nettbank.

22. juni 2020

DNB-kunder opplever problemer med betaling i nettbank mandag. Det er ikke klart hvor i systemet feilen ligger.

– Resten av våre tjenester skal fungere som normalt, sier pressekontakt Vidar Korsberg Dalsbø i DNB til E24.

Problemene skal ha oppstått omtrent klokken 10. Dalsbø kan ikke informere om når problemet vil være løst.

– Vi anbefaler kunder å ha litt tålmodighet, også komme tilbake og betale regningene sine litt senere, sier han.

I en tidligere versjon skrev E24 at mobilbanken ikke fungerte som normalt. Dette medfører ikke riktighet, og Dalsbø opplyser om at denne skal være i normal drift.

Kan betale i Vipps

Hanne Kjærnes i Vipps kan opplyse om at deres tjenester ikke er berørt.

– Så vidt jeg vet fungerer Vipps som normalt, og vi har også testet det.

Kjærnes forteller videre at regningsbetaling i Vipps fungerer normalt for DNB-kunder, slik at de som har regninger som må betales kan gjøre dette i Vipps fremfor i nettbanken.

– Ingen sikkerhetsrisiko

– Nå har det jo vært en del tekniske problemer gjentatte ganger, hvorfor opplever dere dette oftere enn andre banker?

– Dette er noe helt annet enn sist uke. Forrige uke hadde vi et problem med en fil som skulle sørge for at transaksjonene gikk gjennom, dette er et teknisk problem, sier Dalsbø.

– Medfører det noen sikkerhetsrisiko at det oppstår problemer man ikke vet hva årsaken til er?

– Det utgjør ikke en sikkerhetsrisiko. Det er aldri positivt at man har tekniske problemer, og vi har stor forståelse for at dette kan skape problemer for kundene våre. I utgangspunktet satser vi på å løse problemet slik at det ikke skal skape bryderi for kundene våre, sier han og legger til:

– I dette tilfellet har de en del alternativer for å få utført betalingene om det haster.

På spørsmål om hvilke tiltak DNB har iverksatt for å unngå at problemene skjer igjen, svarer Dalsbø at de etter slike feil setter seg ned for å finne årsaken og problemet slik at det ikke skal skje igjen.

Mener utkontrakteringsnivå er balansert

Norges Bank skrev i rapporten Finansiell infrastruktur 2020 at bankenes utkontraktering kan føre til negative samfunnsmessige konsekvenser.

– Utkontraktering til utlandet kan føre til at den nasjonale evnen til drift, utvikling og oppfølging svekkes. Det kan også bli krevende for norske myndigheter å koordinere beredskapen hvis store deler av driften av kritiske funksjoner skjer fra et annet land, skrev sentralbanken i rapporten.

Dalsbø forteller at alle bankene i Norge har utkontraktert deler av virksomheten sin.

– Det har vi også gjort, fordi man må ha nødvendig internasjonal kompetanse på mange fagfelt. Samtidig har vi eksperter også på huset som følger opp dette, og vi har strenge krav til de samarbeidspartnerne vi jobber med, sier han, og legger til:

– Det er viktig å balansere det på en god måte, og det mener jeg vi gjør.