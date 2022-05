Porsche setter opp datterselskap i Norge

Bilprodusenten Porsche etablerer et datterselskap i Norge sammen med den mangeårige Porsche-importøren Autozentrum Sport AS.

Dette er elbilen Porsche Taycan.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det kommer frem i en melding fra Porsche mandag.

– Norge har blitt et utrolig viktig marked for oss i de senere årene, og er ledende på elektrisk mobilitet, sier Detlev von Platen, som er ansvarlig for salg og markedsføring i Porsche AG ifølge meldingen.

Bilprodusenten har hatt et partnerskap med Autozentrum fra tidligere. Autozentrum har importert og solgt Porsche i Norge siden 1997.

Så langt i år utgjør elbiler 81 prosent av nybilsalget i Norge, fra 53 prosent i samme periode i fjor, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

– Dette er et kompliment til den samlede innsatsen og suksessen vi har hatt med Porsche i Norge de siste tiårene, sier Hans Henrik Riddervold, eier av Autozentrum Sport AS, ifølge meldingen.

– Tar bort mye usikkerhet

Riddervold er tipp-tippoldebarn til Schibsted-gründer Christian Schibsted. På 90-tallet arvet han aksjer i mediekonsernet som han solgte. Siden startet han opp Autozentrum for å importere Porsche til Norge.

Nå er han fornøyd med at Porsche kommer inn på eiersiden.

– Nå kjøper Porsche seg inn i vårt selskap, og så driver vi det videre sammen, sier Riddervold til E24.

– Det er vemodig på én side, men det tar på den annen side bort mye usikkerhet. Vi kjøper bilene priset i euro, og tar på oss valutarisiko på vegne av kundene. Vi har vært flinke til å kjøpe riktig, men det er alltid en fare for å ligge feil i markedet. Nå vil Porsche sørge for at bilene kommer inn til den prisen som er kommunisert til kundene, sier han.

Han ønsker ikke å oppgi hvor mye Porsche skal eie i det nye selskapet.

– Vi har fått veldig mye støtte fra Porsche opp gjennom årene, spesielt med elbilene. Vi har jobbet tett med dem, men heretter kan vi spille på litt andre strenger. Jeg tror dette vil styrke importen og forhandlerne, sier Riddervold.

Solgte 1.700 Porsche Taycan

Porsche solgte mer enn 1.700 enheter av den elektriske Porsche Taycan i Norge i fjor. I 2019 solgte selskapet rundt 600 biler i Norge.

Det er i dag ti Porsche-sentre i Norge.

Konsernsjefen i det nye norske datterselskapet blir Michael Hiller (47), som har jobbet i Porsche siden 2012. Han kommer fra jobben som områdedirektør for Midtøsten, Afrika, India, Latin-Amerika og Brasil.

En Porsche Taycan koster i dag rundt 1,7 millioner kroner, og vil ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) bli rundt 300.000 kroner dyrere etter endringene regjeringen foreslo i revidert budsjett. De vil innføre moms på elbiler for den delen av prisen som er over 500.000 kroner.